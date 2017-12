Parim kaitse on rünnak

Kahjuks said need lahtilastud tapamajatöölised teada kaks fakti. Esiteks, Soomes sama töö tegijatel on mitmeid kordi kõrgem palk ja lisasoodustused. Teiseks, emafirma majandusseis on nii nutune, et ollakse suures paanikas.

Õli valas tulle veel ka see, et soomlased said omal maal teada, et Rakveres on lihakombinaadis ametiühingu loomine olnud Anne Mere jaoks ebasoosingus. Soome ajakirjandus võttis asja teravalt üles, ja seda ei saanud emafirma enam kuidagi alla neelata.

Helsingin Sanomat avaldas ühes numbris kaks artiklit firma Eesti poole kohta. Esimene puudutas prügikasti visatud elusaid tibusid.’

Teises kirjutati järgmist: „Lihatööstuse HKScan kahjumit tootva ettevõtte teist kvartalit mõjutas külm suvi, ütles tegevdirektor Soomes. Aprilli-juuni võrreldav tegevuskahjum oli 1,2 miljonit eurot. Aasta tagasi vähenes ka netokäive.”

Vaja leida patuoinas

Pärast sellist üleeuroopalist paljastust oli vaja leida mingigi eneseõigustus.

19. detsembril 2016 teatas HKScan novembris alustatud Balti juhtkonna suhtes algatatud uurimise lõpulejõudmisest. "Uurimine kinnitas, et teatud HKScan Baltimaade juhtkonna liikmed on süstemaatiliselt toime pannud tősiseid rikkumisi, mis on vastuolus HK Scani käitumisjuhiste ja hea juhtimistava põhimõtetega."

Neli juhtivtöötajat vallandati. Nende hulgas ka Teet Soorm. Juht, kellest lugesime nii siin- kui ka sealpool Soome lahte ajalehtedest vaid kiitvaid sõnu alates 2012. aasta veebruarist, kui ta asus tööle juhatuse esimehena ja oli välja vahetanud tollase juhi Anne Mere.

Täna on pilt teine. „Palgatülis süüdistab ta HKScan-i tegevjuhti Jari Latvaneni, kelle ebaefektiivsus võib kogu kontserni põhja viia. Kui rahvusvahelise kontserni juhtimist ei muudeta, arvab mullu aastalõpus ettevõttest lahkunud Teet Soorm, et HK Scani Baltimaade tehased müüakse peagi konkurentidele,” vahendab Postimees.

Soome-pool oli küll vallandamise sõnastuses üsna leebe, aga kius oli suurem. Äkki lähevadki pankrotti ja täitub Soormi ennustus? Parim viis oli esitada kaebus politseisse.

Süüdistamised

Peavoolumeedia siinpool lahte sai kohe kondi hambusse. Eriti naeruväärne ja ennastalandav oli ETV telereporteri Siiri Ottender-Paasma külmetamine KriPo värava taga ja järelejooksmine Soormi autole.

Tuld võttis kogu peavoolumeedia. Üritati Soormi elukaaslast majandusminister Kadri Simsonit süüdistama hakata. Eriti labaseks läks Postimehe ajakirjanik Risto Berendson artiklis, kus süüdistas peaminister Ratast kultuurituses. Tubli krimiajakirjanik Berendson kasutas oma artiklis kõiksuguseid demagoogilisi võtteid, et näidata, kui halb on elu Ratase ja Simsoni Eestis. Tegemist oli oma tonaalsuses äärmiselt eemaletõukava kirjutisega.

Berendsoni artiklit tuleks vaadata läbi järgmise konteksti: paljud Postimehe ajakirjanikud saatsid tänavu aprillis dikteeriva juhtimise vastase märgukirja. „Teadaolevalt esimest korda Postimehe ajaloos meile öeldakse, millest ja kuidas kirjutada. Meile dikteeritakse, kes tuleb n-ö liistule tõmmata ja kui kriitiline peab artikkel olema,“ märkisid ajakirjanikud märgukirjas. Tänaseks on suur hulk neist allakirjutanutest Postimehest „omal soovil“ lahkunud. Berendson on jäänud, aga sellel on olnud ilmselt oma hind.

"Prokuratuur on varemgi kinnitanud, et ei ole mingit põhjust Kadri Simsonit seostada tegudega, milles kahtlustatakse Teet Soormi," teatas prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas.

Teet Soorm kommenteeris kõike lühidalt: ”Tegemist on ebakompetentsete, kuid üliambitsioonikate HKScani juhtide karistusoperatsiooniga meie suhtes.”

Igatahes oleks ülimalt viisakas peavoolumeedial aeg maha võtta ja arvestada eelkõige süütuse presumptsiooniga, mille järgi kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus.

Peaminister Jüri Ratas kinnitas: „Kadri Simsoni seostamine Teet Soormile esitatud kahtlustusega on alatu! Toetan Simsoni jätkamist ministrina.“

INDREK VEISERIK

[fotoallkiri] TÖÖTAB KAHJUMIGA: Rakvere lihatööstuse ja Talleggi emafirma HKScan sipleb kahjumis. HKScan-i tänavuse kolmanda kvartali majandustulemused valmistasid juhatuse esimehele Jari Latvanenile suure pettumuse. Rakvere lihakombinaadi endise juhi Teet Soormi sõnul võib Latvaneni ebaefektiivsus kontserni pankrotti viia.

Viimati muudetud: 06.12.2017

INDREK VEISERIK, 06. detsember 2017