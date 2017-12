Siivutu lähedus või siivutu lähetus?

Iseseisvuse taastamise paiku vaimustuti harkjalu-lambadast. Mõnel kaaskodanikul tekitas see kõhedust, mõnel aga vajadust pressida end ametisõiduks troopikapäikese alla. Sündis nn. parlamenditurism, mida nüid tuntakse juba siivutu lähetusena. Kavalpead avastasid ka EAS-i võimalusi. Vaja oli vaid end ümber nimetada ärimeesteks.

Pärisin, mudugist ümbernurga: ega ometi vanamiis Volli pole lambadat katsetanud? Tema aga viis jutu nii kähku minevikku, et mul jäi äkilisest teemavahetusest kahtlus hinge.

Reaalkooli poisid mänginud tantsuks Tallinnas raudteelaste klubis. Tänane professor Peeter Vares puhus pilli, mille suhtes KGB-l oli kahtlus: õhtal puhud saksofoni, hommikul aga reedad kodumaa. Tulevane professor Ants Wõrk oli virtuoos trummidel, endine Seewaldi peaarst Arvo Haug kratsis kitarril sõrmi verele, unustamatu maestro Kustas Kikerpuu tagus aga püsti seistes, vahest isegi selg ees, klaverit. Vanamiis Volli, kes venitas trombooni, meenutas, et Oktoobripühade-aegu pidid nad ka eeskavaks mängima, ja teadustas: „Täna meie teeme revolutsiooni auks, rahvaste sõpruse märgiks ja rahu kindlustamiseks kogu maailmas kõva bugi-vugi ning esitame teile vormilt revolutsioonilise, aga sisult rahvaliku ameerika rahvalaulu „Piirivalvurid“!“

Teispool kardinaid kujunes revolutsiooniline situatsioon… Töörahvas tahtis tantsida! Kartsime, et komsomolka kaotab elu!

Esmaspäeval rivistas direktor Paša [Aleksei Tsõgankov – Toim.] meid oma kabinetis üles: „Komsomolikomitee nõuab kolmeks päevaks teie eemaldamist õppetööst ameerikaliku elustiili propageerimise pärast!“ Ta püüdis end vihasemaks ajada: „Vaadake, missugused te välja näete! Nagu Lääne ärimehed! Laiad patšokid, alt kitsad püksid! Jummal, millised tallad te kingadel on!? Ah, autorehvist välja saetud? Kuulge, te ehmatate sotsialismi ära! Mida kuradit te seal tegite, mis rahvaste sõprus, mis ameerika laul?!“

Minu issi ütles, et kerget rikastumist põle võimalik varjata. Ülbitsemine ehk siivutu tantsimine reedab niikuinii. Mina, kes olen Toompia poliitikas niikaua ollut, et koguni 6 või 7 valitsust vaihtanud, ei mõista, miks parlamendiliige peab Riigikogu palga eest pappi kokku ajama ning olema äriringkondade lükata-tõmmata? Las need siis maksavad talle! Ah, niikuinii maksavad?! Helistasin Pealtnägijale ja Peaprokurörile. Aga nood uurida ei saa – ressurssi põle! Ja hr. Rõivas pole ka Keskerakonnast.