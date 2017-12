Uus pensionäride erakond?

Raimond Kaljulaid kirjutas Eesti Päevalehes: „Arvestatav osa mõjukaid ettevõtjaid, riigiametnikke, aga ka eri erakondade poliitikuid tunneb, et selliseks liikumiseks on vajadust ja ruumi. Paljude meelest on vaja midagi, mis raputaks Eesti poliitikat ning avaks tee uutele tulevikku vaatavatele ideedele ja inimestele. Selliseid mõtteid on paljudel.“