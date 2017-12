Töötavad pensionärid saavad maksusoodustuse

Riigikogu rahanduskomisjon otsustas eelmisel nädalal kiita heaks muudatused sotsiaal- ja tulumaksuseaduses, mis puudutab neid pensionäre, kes lisaks pensionile saavad ka palgatulu ja kelle mõlemast kohast saadav tulu on väiksem kui 500 eurot. „Muudatuse eesmärk on võimaldada kasutada 500 euro suurust maksuvabastust kohe, igakuiselt väljamakselt, võimalikult suures ulatuses, mitte aasta hiljem tulumaksudeklaratsiooni alusel tulumaksu tagasi taotledes,“ ütles rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin.

Pensionärid, kes eelmisel aastal pole töötanud, ei pea midagi ette võtma – nendele välja makstud pensionidele rakendab maksuvaba tulu sotsiaalkindlustusamet ilma avalduseta, automaatselt. Stalnuhhin selgitas, et kui isiku pension ja töötasu mõlemad on väiksemad kui 500 eurot, kuid kokku rohkem kui 500 eurot – tuleks avalduste esitamisel silmas pidada, et tööandjale ja sotsiaalkindlustusametile esitatud maksuvaba tulu arvestamise avaldustes kokku saab arvestada ainult 500 euroga.

Näiteks kui pensionär saab pensioni 300 eurot ja ka töötasu 300 eurot kuus, siis võiks ta esitada sotsiaalkindlustusametile avalduse 300-eurose maksuvaba tulu arvestamiseks ja tööandjale 200-eurose maksuvaba tulu arvestamiseks. Sellisel juhul peaks tööandja pensionärile välja makstud 300 eurolt kinni 20 eurot, ja ta saaks palgana kätte 280 eurot.

Muudatus puudutab umbes 55 000 inimest, kes Rahandusministeeriumi andmetel saavad samaaegselt nii sotsiaalkindlustusameti poolt välja makstavat pensioni kui ka palgatulu alla 500 euro. Muudatuse järgi tekib neil võimalus esitada avaldus kahte kohta – sotsiaalkindlustusametile ja ühele tööandjale.

Ainult pensioni saajatel on lihtsam

Halduskoormuse vähendamiseks loetakse maksuvaba tulu avaldus esitatuks neil riikliku pensioni saajatel, kel puudus 2017. aastal sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. Säärase erireegli kehtestamine on ajendatud eeskätt neist pensionisaajatest, kes saavad tulu ühelt väljamakse tegijalt, ning nad ei kasutaks võimalust valida, kellele avaldus esitada.

Nendeks on näiteks hooldekodudes viibivad isikud, kelle ainsaks sissetulekuks on riiklik pension. Hooldekodudes viibib 31. oktoobri seisuga 8482 pensionisaajat. Lisaks neile kohaldub see ka kõikidele teistele pensionisaajatele, kellel puudub käesoleval aastal sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. Avaldus loetakse kõikide eelnimetatute puhul esitatuks sotsiaalkindlustusametile 2018. aasta 1. jaanuaril, ning maksimaalses võimalikus ulatuses ehk 500 eurot.

Segaduste vältimiseks teavitab sotsiaalkindlustusamet kõiki neid pensionisaajaid, kellele amet automaatselt maksuvaba tulu arvestama hakkab. Juhul kui pensionisaajal on soov esitada see avaldus mõnele teisele tulumaksu kinnipidajale, on tal õigus teavitada sotsiaalkindlustusametit oma soovist ametile avaldust mitte esitada.

Kiri peaministrile

Mihhail Stalnuhhin saatis eelmisel nädalal rahanduskomisjoni nimel peaministrile pöördumise ettepanekuga kiiresti korraldada ulatuslik selgitustöö tulumaksuvabastuse rakendamise kohta, kuna muudatuste sisu võib olla raskesti mõistetav.

„Rahanduskomisjoni esimehena palun esimesel võimalusel viia läbi teavituskampaania informeerimaks pensionäre ja kõiki asjasse puutuvaid isikuid Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE) sisse viidavatest maksuvaba tulu arvestamisega seonduvatest muudatustest. Muudatused võimaldavad isikutel, kes saavad pensioni vähem kui 500 eurot kuus, esitada maksuvaba tulu avaldus nii sotsiaalkindlustusametile kui ka ühele tööandjale, selleks et pensionärid saaksid kasutada maksuvaba tulu igakuiselt. Igapäevane suhtlemine pensionäride ning meediaga on näidanud, et teadmised toimuvast on ebaselged,“ märgib Stalnuhhin oma kirjas peaministrile.

AIVAR JARNE,

Kesknädal

[fotoallkiri] OODATUD SEADUSEMUUDATUS. Vähem kui 500 eurot kuus pensioni saajad saavad esitada maksuvaba tulu avalduse nii sotsiaalkindlustusametile kui ka tööandjale, et kasutada maksuvaba tulu igakuiselt.

Viimati muudetud: 29.11.2017

Jaga

|

AIVAR JARNE, 29. november 2017