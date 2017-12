Marje Josingu meelemuutused

Varasemalt avaldas Konjunktuuriinstituudis pikki aastaid arvamust ikka Leev Kuum, vanameister majanduses ja tubli veteransportlane tennises. Teda usuti ja temal oli ka õigus. Tundub, et parteipoliitikat see sügavalt usklik inimene ei ajanud. Ka nüüd on Leev Kuum instituudi palgalehel, aga millegipärast vaikib.

Tema eest räägib ülemus, direktor Marje Josing. Kas on Marje Josingu poliitiline taip muutunud või tegu mingi segase parteilise hämaga?

Loeme arvamusi:

Õhtuleht.ee, 7. juuni 2016

„Uuringust selgus, et rahvale meeldiks rohkem, kui alkohol poleks nii kergesti kättesaadav ja kõikjalt ostetav. Kui alkohol on levinud ehitusmaterjalide kauplusest lillepoeni, siis see pole aktsepteeritav – see on mõttekoht, et piirata nende poodide hulka, kes alkoholi müüvad," ütles Josing.

Õhtuleht, 6. juuni 2017

"Enamiku joogiliikide tarbimine vähenes möödunud aastal ja kõige kiiremini vähenes kange alkoholi ja lahjade segujookide tarbimine," ütles Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing.

"Alkoholitarbimise vähenemist on soosinud kõrgemad jaehinnad, sest tarbimine on enamasti sõltuv hinnatasemest ja alkohoolsete jookide jaehinnad tõusid 2016. aastal 6,7 protsenti.”

Postimees, 11. oktoober 2017

„Eesti Konjunktuuriinstituudi juht Marje Josing rääkis Eesti majandusolukorda tutvustades, et hästi läheb nii Eestil kui ka meie naabritel.”

Mis toimub? – tahab lugeja teada, sest nüüd on Josing täiesti uues valguses välja tulnud. Kui peaministriks olid Ansip ja hiljem Rõivas, siis Josing kiitis valitsust alkoholiaktsiiside tõstmise eest. Nüüd on ta hakanud aktsiise halvustama.

Kas on mõeldav, et Josing on selle lühikese ajaga „peenhäälestatud“? Miks Josing oma sõnu sööb ja arvab, et „ühtegi head lahendust sellele hullusele enam pole” jajätkab: „Valitsus on end alkoholiaktsiiside tõstmisega nurka värvinud ning ühtegi head varianti, kuidas sasipundar lahti harutada, enam ei paista”. Nii vahendab Postimees.

Paistab ikka küll, Marje! Valitsus tegeleb pidevalt inimeste elujärje parandamisega. Nüüd on võetud ka pensionide tegelik tõstmine aktiivselt päevakorda. Kuni 500-eurone pension on maksuvaba ja samas võib pensionär juurde teenida veel lisaks maksuvabastuse avaldusega kuni maksumäära lõpuni! Aastane maksuvaba osa on järgmisest aastast kokku 6000 eurot. Rääkimata tervishoiupoliitikast ja arendatavast tasuta maatranspordist. Vaid esimene valitsemisaasta on oma tulemusi näidanud. Ja need pole väikesed.

Seega, Marje Josing, aitab paanikast! Alkohol pole esmatarbekaup!

INDREK VEISERIK

Viimati muudetud: 29.11.2017

