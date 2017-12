Valitsusaastat tähistati otsusega alkoholiaktsiisist

“Ühest küljest on meie selge soov alkoholitarbimist ja sellega kaasnevaid tervisekahjusid vähendada, ning alkoholi hind on siin üks väga oluline meede,” lausus peaminister Jüri Ratas. “Teisalt suurendaks alkoholiaktsiisi liigkiire tõus olulisel määral piirikaubandust. Valitsuskabinet otsustas sellega seotud riskide vähendamiseks jätta õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiiside tõusu seniplaanitust poole väiksemaks. See tähendab, et need aktsiisitõusud on 2018. aastal väiksemad kui Lätis või Soomes.”

Rahandusminister Toomas Tõniste ütles, et plaanitud aktsiisitõusu vähendamine aitab pidurdada piirikaubanduse kasvu. “Alkoholiaktsiisi plaanitud kasvuga edasi minnes oleksime võtnud liiga suure riski,” tõdes ta.

Kehtiva seaduse kohaselt peaks õlle aktsiis kerkima 1. veebruarist 17,65%, siidri aktsiis 17,89% ning kange alkoholi aktsiis 10%. Valitsuskabineti otsuse kohaselt tuleks tõus poole väiksem, ning see vähendab planeeritud eelarvetulusid ligi 10 miljonit eurot. Valitsuskabinet kuulas enne otsuse tegemist ära Rahandusministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti ning Tervise Arengu Instituudi ekspertide hinnangud aktsiiside ning alkoholihinna mõjust riigi majandusele ja rahandusele ning inimeste tervisele.

Valitsusaasta kokkuvõte

Siiski oli sel päeval mahti ka veidi tagasi vaadata ning valitsemisaastat kokku võtta. „Täpselt aasta tagasi lubasin Riigikogu ees, et uus valitsus hakkab tööle võrdsema Eesti ühiskonna eest, kus riik märkab ja ulatab abivajajale käe,“ ütles peaminister Ratas. „Selles suunas oleme aastaga ka liikunud. Oleme teinud otsuseid, et vähendada ühiskondlikku ebavõrdsust ja tagada inimväärsed elutingimused kogu Eestis.“

Valitsus on käima lükanud mitmed reformid, et lahendada Eesti elu sõlmprobleeme, ja nüüd tuleb peaministri sõnul veenduda, et need reformid ka edukalt rakenduksid. „On selge, et suured muutused ei saa tulla üleöö ja iga uus asi nõuab harjumist, kuid me ei tohi unustada eesmärki, mille nimel valitsus töötanud on. Selleks on hoolivam ja ühtsem Eesti riik,“ rõhutas ta.

Olulisemad valitsuse otsused on:

Maksuvaba tulu reform – valitsuse kõige olulisem ja põhimõttelisem maksupoliitiline otsus, mis jätab igas kuus rohkem raha kätte kuni 1776-eurost palka teenivatele inimestele;

Tervishoiureform – et parandada arstiabi kättesaadavust, ravi järjepidevust ja kvaliteeti ning lühendada ravijärjekordi, suunab valitsus tervishoidu nelja aastaga üle 200 miljoni euro lisaraha, sh 2018. aastal 34 miljonit eurot;

Haldus- ja riigireform – kohalike valimiste tulemuste väljakuulutamisega sai läbi pea 20 aastat arutatud haldusterritoriaalne reform. Nüüd on Eestis 79 KOV-i, sh 64 valda ja 15 linna. Lisaks suurendatakse omavalitsuste tulubaasi ja finantsautonoomiat ning antakse KOV-idele koos vastava rahastusega üle uusi ülesandeid;

Pensionireform – valitsus on langetanud põhimõttelised otsused, et muuta Eesti pensionisüsteemi solidaarsemaks, paindlikumaks ja jätkusuutlikumaks;

Põllumajandustoetuste taastamine – valitsus otsustas taastada põllumeestele mõeldud üleminekutoetused, mida makstakse Euroopa Liidu maksimaalses lubatud määras 2017–2019; selleks on ette nähtud rohkem kui 50 miljonit eurot.

Praeguse valitsuse esimesse aastasse on langenud ka Eesti Vabariigi eesistumine Euroopa Liidus. Eesistujana pöörab Eesti teravdatud tähelepanu uuendusmeelse, turvalise, digitaalse ning kaasava Euroopa arendamisele.

Sellesse tegevusaastasse on aga näiteks mahtunud ka ID-kaardi turvalisuse probleemidega tegelemine ning kohalike omavalitsuste valimised. Nii valimised kui ka küsitlustulemused on näidanud, et toetus Jüri Ratase juhitavale valitsuskoalitsioonile püsib kõrge.

AIVAR JARNE,

Kesknädal

Viimati muudetud: 29.11.2017

29. november 2017