100 aastat Maanõukogu ajaloolisest otsusest

1917. aasta veebruarirevolutsiooni järel kujunes toonasel Venemaal, sealhulgas Eesti aladel, välja kummaline kaksikvõim. Ametlikult juhtis riiki Riigiduuma pinnalt sündinud Ajutine Valitsus, mida esialgu toetas ka revolutsiooni käigus loodud Peterburi Tööliste ja Soldatite Saadikute Nõukogu. Nimetatud organ ei olnud algselt mõeldud alternatiivse võimustruktuurina, vaid pidigi kanaliseerima rahulolematuse tänavatelt toetuseks Ajutisele Valitsusele, et see omaks rahva silmis suuremat legitiimsust. Sügiseks saavutasid nõukogus aga ülekaalu enamlased, kes olid vastu koostööle kodanlike erakondadega ja nõudsid kogu võimu andmist nõukogudele.

Tsarismi kokkuvarisemise järel käis Venemaal suur võimuvõitlus, Idarinne lagunes ja olukord muutus järjest kaootilisemaks. Lõpuks viisid enamlased läbi riigipöörde, et võim kindlalt enda kätte haarata.

"Olin Peterburist tulnud ja kõiki huvitasid sealtpoolt uudised ja asjade tõsine seisukord, sest isiklik ja ajakirjanduslik side endise pealinnaga oli väga nõrk," meenutas Ants Piip, meie esimene riigivanem, koguteoses "Iseseisvuse tuleku päevilt" (1923). "Iseäranis huvitas kõiki küsimus, kui kaua sarnane jant õige kestma saab, sest ei tahetud uskuda, et sarnane absurd kauaks võiks püsima jääda. Väga paljudele oli üllatuseks kuulda, et sündinud revolutsiooni väga tõsiselt tuleb võtta, ja et meil sugugi ruttu möödamineva mässukatsega tegemist pole, vaid tõsise valitsuse ja riigikorra muutusega."