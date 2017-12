Saksa liberaalid ei olnud kompromissideks valmis

EKRE aseesimees Jaak Madison kuulutas Postimehes selle läbikukkumise üle rõõmustades, et kristlikud demokraadid võivad moodustada uue valitsuse koos liberaalide ja erakonnaga „Alternatiiv Saksamaale“, kuid sellega näitas ta vaid enda rumalust ja asjatundmatust. „Alternatiiv Saksamaale“ on erakond, millega koalitsiooni moodustamise on välistanud kõik teised septembris valimiskünnise ületanud jõud, sealhulgas liberaalid.

Kristlike demokraatide ja roheliste sõnul oldi kolme erakonna kokkuleppele nüüd juba väga lähedal. Liberaalid hüppasid viimasel hetkel alt ära, sest kartsid, et poliitilised kompromissid, mis on koalitsiooni minnes vältimatud, viivad neilt taas valijate toetuse.

2009. aasta parlamendivalimistel said liberaalid Saksamaal oma parima tulemuse pärast Teist maailmasõda, kuid pidid seejärel koalitsioonis ellu viima paljuski kristlike demokraatide dikteeritud poliitikat ning langesid seetõttu järgmistel valimistel parlamendist välja. Lindneri juhtimisel õnnestus neil sinna tagasi pääseda, kuid nähtavasti ei olnud ta valmis riskeerima sellega, et kordub juba kogetud stsenaarium.

Liberaalid mõistsid ennast selle otsusega ise opositsiooni. Rohelised on valmis moodustama koos kristlike demokraatidega vähemusvalitsuse, kuid liidukantsleri kohuseid täitev Angela Merkel ütles kohe, et uued valimised oleks parem kui vähemusvalitsus, sest Saksamaa vajab stabiilset valitsust. Uusi valimisi ei ole aga mõtet läbi viia olukorras, kus küsitlused näitavad, et jõudude vahekord parlamendis ei muutuks.

Nii jõutigi tagasi mõtteni jätkata suurt koalitsiooni sotsidega. Merkel on andnud mõista, et selle koalitsiooni poliitika peaks vastama senisest enam kristlike demokraatide seisukohtadele, kuid sotsid rõhutavad, et sellise koalitsiooni sündi ei saa pidada iseenesestmõistetavaks ja Merkel ei tohiks tegelda väljapressimisega. Eks tabanud ju ka neid nüüd valimistel sarnane tagasilöök, mis sai nelja aasta eest osaks liberaalidele.

Jutud suurest poliitilisest kriisist on vähemalt praegu siiski enneaegsed. Kui suure koalitsiooni jätkamise osas kokkuleppele ei jõuta, siis võib tulla ikkagi võimule kristlike demokraatide ja roheliste vähemusvalitsus, mille püsimist toetavad parlamendis ka sotsid.

29. november 2017