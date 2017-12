Käib Iisaku poisi Hanno Pevkuri jalgealuse õõnestamine

No nii, midagi siis ikkagi susiseb?

Postimees kirjutas, et Siim Kallasega kohtunud Michal plaanib Pevkuri vastu välja mängida Kaja Kallase – s.t sisuliselt osaleb Siim Kallas oma tütre nimel vandenõus Pevkuri vastu. Kes nüüd siis kellelt õpetust võttis? Kas Reformierakond sepistab EKRE moodi perekonnaerakonda, või on see vaid väike kapriis?

Aga peavoolumeedia hõiskab: „Eesti sisepoliitikasse naasta plaaniv Euroopa Parlamendi saadik Kaja Kallas kinnitas, et erinevad inimesed, sealhulgas Kristen Michal, on temaga rääkinud, et ta võiks kandideerida Reformierakonna juhiks.” Seda edastab ERR-i uudisteportaal.

Niisiis on alanud valimiskampaania raames Iisaku poisi Hanno Pevkuri jalgealuse õõnestamine.

Võiks ju öelda: ise tegite; alles selle aasta 7. jaanuaril panite poisi ametisse, ja juba ei sobi! Ometi on ta ju täitnud teie erakonna püha soovi – Keskerakonna kallal pidevalt nokkida.

6. novembri Eesti Päevaleht: „Opositsiooni ühine eesmärk jäi täitmata. Tõsi, Keskerakonna ainuvõimu lõpetamise eesmärki ei saavutatud, aga paljuski seetõttu, et IRL ja sotsid jooksid lati alt läbi. Nemad ei tulnud selle võimalusega toime, mis tegelikult saadaval oli.” Nii ütles Hanno Pevkur, ja ikka teisi süüdistades.

Selge on see, et praegu juhib kiusurida Kristen Michal, „Silvergate’i” peategelane ja kilekotirahade kantija.

Läks vaid pool aastat mööda kaebusest mustas rahaasjas, kui pingsa uurimise tulemusena sõnas juhtiv riigiprokurör Heili Sepp: “Praegusel juhul lõpetas prokuratuur riikliku süüdistuse esindajana kuriteokahtluste menetlemise ja deklareeris selgelt, et süüdistuseks ei ole alust.” Tegemist oli ju ikkagi tookordse justiitsministri Kristen Michaliga.

Kui meenutada hiljutist Reformierakonna märguannet, et neil on tulevikus roheline foorituli, kui kõne alla tuleb valitsusliidu tegemine EKRE-ga, siis tänased teod on suunatud juba kahele liinile. Esiteks, Keskerakonna halvustamine; teiseks, oma parteis segaduse külvamine võimuiha nimel.

Kuidas sellesse võib suhtuda tänane Helmede perekonnapartei EKRE? Senise pildi järgi pole neil tähtis, kellega kurameerida, peaasi, et salvata kõiki teisi, alates venelastest ja lõpetades „kohtunike peade veeretamisega“. Pole mingi ime, et EKRE-st võib saada Reformierakonna kaasvõitleja. Kui mitte kauem, siis vähemalt järgmiste valimisteni.

Kui Kallaseid peaks saatma erakonna sisevõitluses edu, paneb Reformierakonna vaimne isa Siim Kallas ka Kristen Michali, Taavi Rõivase ja teised kisklejad palju vaiksemale noodile. Muidu ongi kisklev partei oma hävingu algusteel.

