Parlamendisaadikud arutasid Euroopa tuleviku üle

Konverentsi juhatanud Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Toomas Vitsuti (fotol paremal) sõnul on tulevikuarutelude puhul tähtis meeles pidada, et praegustel otsustel on märkimisväärne mõju tulevastele põlvkondadele. „Seetõttu ei tohiks me ka reformida radikaalselt midagi, mis pole katki,“ ütles Vitsut. „Fookuses on vaja hoida ühisturg ja Euroopa Liidu põhivabadused, samuti tuleb suurendada sotsiaalset mõõdet.“