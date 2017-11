Nõmmet ja Piritat juhtinud Terik: noori ja teotahtelisi inimesi tuleks toetada

22. november 2017

Terik sõnas, et eile kinnitatud kandidaadid on kõik noored ja ärksad poliitikud. „Minu jaoks kahe väga olulise linnaosa – Pirita ja Nõmme – kandidaadid annavad mulle kindlust, et nende kahe piirkonna areng jätkub,“ ütles Terik. Ta lisas, et rünnata linnaosavanemakandidaati vanuse ja elukoha tõttu on aga kohatu ning näitab kitsast mõttemaailma. „Ainult elukoht ei määra kindlasti inimese töötahet ja vaid vanus pole arukuse mõõdupuuks. Ma arvan, et Nõmme linnaosavanemakandidaat võtab oma tööd kahtlemata tõsisemalt kui nii mõnigi kriitik seda suudaks,“ rõhutas Terik.

Ta lisas, et linnaosavanemate peamine ülesanne selles ametis on kahtlemata seista oma linnaosa ja seal elavate inimeste eest ning see saab olema ka tulevaste linnaosavanemate prioriteediks. „Ma usun, et see nooruslik energia kulubki eelkõige kohalike inimeste ja ka erinevate erakondade poliitikute mõtteid kuulates ja neid ellu viies,“ ütles ta. Ta lisas, et loomulikult peab leiduma ka konstruktiivset kriitikat, sest vaidlustes sünnib tõde. „Kritiseerida aga inimest seetõttu, et ta on noor naine, pole kuidagi mõistlik lähenemine. Eriti kuna soovime, et meil oleksid ka tulevikus tugevad juhid ja poliitikud,“ sõnas Terik.

Viimati muudetud: 22.11.2017

