Nädala juubilar RUTH PERAMETS-PÜSS 90

5. augustil 2005 kirjutas „Õhtuleht“ pealkirja all „Rahu sinu põrmule, kallis ja tore tädi Ruth!“: „Ruth Peramets-Püss suri haiglas 3. augustil 2005. a. kell 23.45 pärast rasket haigust. Endine ETV režissöör Tiiu Vahi teadis oma kauaaegse südamesõbranna haiglas olemisest. „Teadsin, et tal oli midagi mõistetamatut… Rääkisin tema abikaasaga, kes ütles, et oli sooltesulg. Ja et oli operatsioon ja… Ja noh, lihtsalt pidi ära ootama, mis saab…“

Pärast ekraanilt lahkumist loobus Ruth Peramets-Püss kõigist intervjuudest ning avalikest esinemistest ja pühendus ainult perekonnale. Rein Karemäe on meenutanud, et Ruth Peramets hoidiski oma perekonnaelu tööst rangelt lahus ning töövälised kokkupuuted olid minimaalsed. “Ta imponeeris mulle kui väga hea professionaal – ei mäleta kordagi, mil ta oleks ekraanil eksinud. Ja ka oma lastesaateid tegi ta väga suure pühendumusega. Tegemist oli ääretult sümpaatse ja südamliku inimesega, Ruthil oli soe silmavaade, meeldiv hääl ning kena väljanägemine,” kirjutas Karemäe 5.08.2005 Eesti Päevalehes.

Ruth Peramets-Püss on 15-aastase tööjuubeli puhul (1970) ise meenutanud oma tööd teleekraanil selliste sõnadega: “Minu arvates tekkis sellest ajast täiesti uudne närveerimisvorm, mis erines kõigist varasematest laval, filmikaamera ees, koosolekul või mujal. Kui esimeseks saateks, kus ma diktor olin, Tiiu Vahi mikrofoni avas, Arvi Püss valgust sättis ja Inno Varandi kaamerate juures oli, tekkis äkki selline moment, et ei teadnud, kuhu vaadata! No kuhu ma vaatan? Elus vaatad ju kaasvestlejale silma, filmivõtetel pead vältima vaatamist objektiivi – siin aga tuleb just vaadata otse objektiivi! Seda meist keegi siis veel ei teadnud. Ja mulle öeldi: vaata seda musta täppi seinal kaamera kõrval. Kui imelik see tundub nüüd, 15 aastat hiljem.”