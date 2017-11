Arnold Rüütel esitles elulooraamatut

Avakõneleja professor Arno Almann õnnitles kõiki taassünnipäeva puhul, seoses Suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmisega 29 aastat tagasi. Ta mõtiskles üldiselt suveräänsuse teemadel ning peatus uuesti neil aegadel, kus Eesti Ülemnõukogu võttis 1988. aastal erakorralisel istungjärgul vastu Suveräänsusdeklaratsiooni. Ta meenutas, kuidas see toimus, mida selle raames otsustati ja mis selle tagajärjel muutus, lahates muu hulgas toonaseid päevakorrapunkte. Härra Almann toonitas, et see töövõit polnud mitte ainult riigi, vaid ka rahva taassünd. Veel arutles professor suveräänsuse mõiste üle, vaagides põgusalt, mis see on ja mida see ei ole, tõdedes, et suveräänsus pole iganenud nähtus.