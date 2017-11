Tulumaksureform taotleb heaolu kõigile

On kõnekas, et suur enamik Euroopa riike on võtnud kasutusele astmelise tulumaksu. Ühetaoline tulumaks kehtestati enamasti Ida-Euroopa riikides, sh Venemaal, 1990ndatel ja 2000. aastate alguses, et ergutada noortes demokraatlikes riikides majanduskasvu. Järk-järgult on sellest maksustamisviisist loobunud Ukraina, Tšehhi, Slovakkia, Albaania ja Montenegro, sest on jõutud arusaamisele, et kõigilt inimestelt ei saa ühe mõõdupuu järgi raha koguda ja majanduse ergutamiseks on see viis end ammendanud.