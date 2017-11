Haldusreformist, ahistamistest ja valimistest

Vabaerakonna esimees Artur Talvik kirjutas Postimehes (15. sept.), et kasvatame oma lastest potililli ja arvame, et riik peab meie iga sammu eest hoolitsema. Nii see aga kahjuks ongi. Meie kuulus e-riik kasvatab füüsiliselt mandunud arvutisõltlasi. Mida külvad, seda lõikad! Ligi 30% noormeestest praagitakse kaitseväeteenistusest välja; väidetavalt tervislikel põhjustel, sest nende füüsiline aktiivsus jätab soovida.