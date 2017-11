Meie vaesuse arvelt tuleb Tallinkile hiigelkasum

Oli käibel lause, et igal eestlasel on oma ”kodustatud” soomlane. Sama mainiti ka vastupidiselt.

Paberimäärimine pidi olema igati korralik, sest kuigi müügihind oli vaid 40 000 krooni, andis advokaat tegelikult Hanschmidtile üle suurosaluse Eesti ühes edukaimas firmas, laevakompaniis Tallink. See on firma, mis tellib pea iga aasta tuttuue laeva hinnasildiga miljard krooni ja rohkem. Enamik eestlasi ostab isegi pükse harvemini.

Kolleegid Äripäevast hindavad, et möödunud reedel omanikku vahetanud Tallinki osaluse tegelik väärtus on umbes 700 miljonit krooni.

Selle tehingu eellugu ulatub rahareformi-järgsesse aega, kui Setumaalt pärit noorhärra Enn Pant tuli Tallinnasse ning tõusis sõprade abiga Rahandusministeeriumi kantsleriks. Pandi käe all koostati riigieelarvet ehk suuresti just tema käsutas riigi rahakotti.”

Tallinki aktsiakapital on 26 071.20 €urot ja nende aktsiaraamatu pidaja on Nasdaq CSD SE aadressil – Valnu iela 1, Riia, Läti.

AS Tallink Grupp teenis üheksa kuu auditeerimata vahearuande kohaselt 45,4 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 12 protsenti enam kui mullu samal perioodil.

Meie vaesuse arvelt tuleb Tallinkile kasum. Kodus tööd pole, palgad siin on väikesed, ja nii see laevafirma raha saabki.

Meie inimesed käivad aina enam Soomes ja Rootsis tööl: Eestist on saamas „vaene Lõuna-Soome“ – nii nagu Itaalia puhul on Sitsiilia. Kus kuritegevus lokkab ja inimesed on vaesed.

Olgu kuidas on, aga see kunagine suur ja sõbralik poolehoid hõimuvellede poolt on kadunud. Selle on hävitanud mõned meie pojad-tütred, ja usaldust taastada on väga raske.