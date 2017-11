Mulgi tarkus Põltsamaal: Eesti edasiminekuks vajame sisemist uhkust

Koolimaja uksel tervitas nõupidamistele tulevaid omavalitsusjuhte Põltsamaa vallavolikogu esimees Andres Vään.

Rakvere (linn, kus Keskerakond pärast hiljutisi valimisi esmakordselt koalitsiooni jõudis) abilinnapea Triin Varek ütles, et Keskerakonna omavalitsuskogu ja Keskerakonna volikogu koosolek võimaldavad ka uusi tuttavaid leida, kogemusi hankida ja infot kaasa viia. „Mõistagi on rõõm erakonnakaaslastele rääkida oma kodupaigas toimuvast. Rakveres on kavas rajada uus tervisekeskus ning Arvo Pärdi kontserdimaja. Arvo Pärt on meie linna aukodanik. Olulised teemad on seotud ka põhihariduse ja riigigümnaasiumiga,“ lausus ta.

Karismaatiline omavalitsusjuht, varem Abja vallavanem ja haldusreformi-järgselt Mulgi valla vanem Peeter Rahnel avaldas arvamust, et kõik Keskerakonna omavalitsuskogus ja volikogus käsitletud teemad olid väga olulised. „Tähtsad on näiteks haridusvaldkond ja tasuta ühistranspordi korraldamine. Olgugi et Mulgi vald ei paikne mere ääres, oli väga hea kuulata majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni juttu meie laevade toomisest Eesti lipu alla. Riigi arengu vaatevinklist on see väga teretulnud.“

Paikkonna kogemustest lähtudes rõhutas Rahnel ka koostööd naaberriikide omavalitsustega. „Meil on Läti omavalitsustega head suhted majanduse, kultuuri ja spordi vallas.“ Mulgi nime tähenduse üle on palju arutatud. 1934. aastal pakkus kindral Jaan Soots näiteks välja mõtte, et sõna mulk tuleb araabia keelest ning tähendab „isandat“ ja „käskijat“. Rahnelil sai aga palutud öelda mõni mulgi tarkus Eestimaa elu korraldamiseks. „Sa võid olla uhke. Uhkus peab olema aga sisemine, mitte väline ja selline, mis teistele kannatusi põhjustaks,“ lausus ta.

Õigete teemade tõstatamine

Mulgi valda esindas nõupidamisel ka endine Karksi vallavolikogu esimees Heino Luik. Tema peab oluliseks alalhoidlikkust. „Kõige enne on tarvis omavalitsustes struktuur paika panna. Ühtlasi peab vaatama, et rumalusi ei tehtaks. Kahe-kolme aasta vältel ei tohiks midagi uisapäisa muutma hakata. Las aga praegu jooksevad asjad nii nagu nad seatud. Haldusreform oli rahvale niigi parajalt suureks matsuks. Ega suuremad omavalitsused nagu Abja ja Karksi vald ei soovinud liitumist. Protsess sai teoks poolsundkorras, sest selline oli valitsuse suund ja me peame sellega rahul olema.“

„Erakonna volikogul oli hea kuulda pensionäride teema üles võtmist. Suhtlesin mitmete tuttavatega, ennekõike Keskerakonna naiskogu KENA liikmetega Pärnust, Valgast, Tallinnast ja Tartumaalt. Rääkisime põhiliselt möödunud valimiste järelkajadest, arutasime haldusreformi teemasid,“ ütles Jõgeva vallavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Heli Raevald, kes on ka erakonna naiskogu KENA Jõgevamaa osakonna esinaine ja töötab Jõgeva sotsiaalkeskuse „Elukaar“ juhatajana.

Mitme omavalitsuse liitumisel tekkinud Elva vallast, kus Keskerakond samuti koalitsioonis, oli nõupidamistel Toomas Paur. „Praegu on oluline informatsiooni saada ja seda edasi analüüsida. Oma valla tahame inimeste probleeme lahendades viia sellisele tasemele, et edasiarenemisest tunneks rõõmu iga vallaelanik. Arvestades, et Elva valla elanike arv on 14 685 ja pindala ligi 700 km2, tuleb selles piirkonnas elu tulemuslikuks korraldamiseks palju pead murda ja tööd teha. Raskused ongi aga võitmiseks,“ ütles omavalitsustegelane ja Riigikogu liige.

Head eeldused

Põlva vallavanema Georg Pelisaare arvates jäi erakonna omavalitsuskogul ja volikogul kõlama, et lähiajal toimub Keskerakonna eestvedamisel mitmeid muudatusi. Eriti palju saadetakse korda haridusvaldkonnas. „Tuleb õpilaste lõunatoetus, mis siiani kaetud osaliselt. Põlvas näiteks omavalitsuse eelarvest. Väga tähtis on huvitegevusele eraldatud raha kolmekordistumine. Igati tarvilik on ka ühistranspordile eraldatava dotatsiooni suurenemine.“ Pelisaar peab igati arukaks ka elanike kaasamist eelarve koostamiseks ja 101 idee kogumist, mida saaks ellu viia pärast 2019. aasta Riigikogu valimisi.

Niisiis püsib keskerakondlaste keskel mõte, et eeldused tubliks edasiminekuks on olemas. Muide, ka Põltsamaa Ühisgümnaasiumi motoks on „Heade eelduste looja“.

JAAN LUKAS

