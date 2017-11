Taani kohalike valimiste peateemaks oli heaoluühiskonna tulevik

Liberaalide ja sotside suur vastasseis on iseloomustanud Taani poliitilist maastikku juba pikemat aega. Kui parlamendivalimistel on liberaalid jäänud aeg-ajalt alla mõnele väiksemale jõule, nagu juhtuski kahe aasta eest, siis kohalikel valimistel on nad heidelnud sotsidega esikoha pärast juba enam kui sada aastat. Tegemist on pika ajalooga, suurte ja tugevate poliitiliste organisatsioonidega.

Sotsid: seame heaolu esikohale!

Sotsiaaldemokraadid rõhutasid, et nemad seavad esikohale inimeste heaolu. "Tugev heaoluühiskond, kus kõigil on võrdsed võimalused, ei ole iseenesestmõistetavus. See on poliitiline valik," märkisid nad nüüd valimisprogrammis. "Heaolu jaoks on vahet, kes laua otsas istub. See kehtib nii Christiansborgi [palee Kopenhaagenis, kus on üheskoos täidesaatev, seadusandlik ja kohtuvõim – Toim.] kui ka kommuunide ja regioonide kohta. Võib olla häid ja halbu aegu, kohalikke erinevusi ja erinevaid prioriteete.

Aga ükskõik kus te riigis elate, võite olla alati kindel, et sotsiaaldemokraadid seavad heaolu esikohale."

2015. aastal kogusid sotsiaaldemokraadid Taanis parlamendivalimistel enim hääli, neid toetas 26,3% valijatest, kuid langesid opositsiooni, sest nende juhitud punane blokk jäi parlamendis napilt (ühe kohaga) alla sinisele, mida juhivad liberaalid. Liberaalid ise langesid siis kolmandaks, jäädes alla ka rahvuslik-konservatiivsele Taani Rahvaparteile, kuid moodustasid vähemusvalitsuse, kuhu kuuluvad praegu veel Liberaalne Allianss ja Konservatiivne Rahvapartei. Taani Rahvapartei valitsusse ei kuulu, kuid toetab seda parlamendis.

"Liberaalid, Liberaalne Allianss ja konservatiivid kulutavad ainult 50 ööri iga kord, kui läheks vaja ühte krooni, et hoida alles seda heaolutaset, mis meil on täna. See tähendab, et heaolu nõrgestatakse iga aastaga, mil praegune valitsus on ametis," rõhutasid sotsid.

"Sotsiaaldemokraatidena teame hästi, et kõike ei saa lahendada suurema rahaga. Aga me peame olema võimelised seda juurde andma, kui meil tuleb eelseisvatel aastatel juurde lapsi ja vanureid. See maksab midagi. Nagu maksab ka see, kui tahame tõsta oma kohalike omavalitsuste kvaliteeti päevakeskustes, koolides, hooldekodudes ja haiglates. See ei ole võimalik, kui see raha on kulutatud juba ära maksukärbete peale."

Liberaalid: immigrandid tööle!

Liberaalid seevastu rõhutasid, et "üheks Taani suurimaks väljakutseks on viia kodanikke passiivselt ülalpidamiselt ära tööle. Töökollektiiv on oluline üksikisiku jaoks, ning nii saaksime vabastada mitmeid miljardeid kroone meie kõigi heaolu tarbeks. See väljakutse on eriti suur immigrantide ja nende järeltulijate puhul. Enam kui 80% rahalist toetust saavatest abielupaaridest on mittelääne päritolu. Kui immigrandid ja nende järeltulijad töötaks samal määral, nagu Taani päritolu inimesed, võidaks Taani sellest igal aastal mitu miljardit krooni. Raha, mida saaks kasutada hoopis heaolu jaoks. Sellega saaks maksta tuhandetele sotsiaaltöötajatele või lasteaedades töötavatele õpetajatele. Heaolu nimel peavad töötama rohkemad."

Liberaalid lubasid jätkata selliste poliitikate ellurakendamist, mis vähendavad kulutusi immigrantidele. "See on mõistlik printsiip, et sa pead enne panustama, kui sa saad nautida. Seetõttu laiendavad liberaalid seda põhimõtet, mida juba tuntakse lastetoetuste ja rahvapensioni puhul.“

„Välismaalased ei pea saama täit ligipääsu Taani sotsiaaltoetustele juba esimesest päevast," rõhutasid liberaalid. "Liiga paljud, eriti mittelääne immigrandid ei osale tööturul. Liberaalid tagavad, et rohkem välismaalasi asub tööle, sealhulgas integratsiooniabi kohandamisega, kindlustades, et seda saaks maksta veel suuremal määral tööandja kaudu."

Liberaalide retoorika on muutunud immigrantide suhtes nii rõhutatult kriitiliseks paljuski reaktsioonina Taani Rahvapartei tõusule. Kui kahe aasta eest jäädi sellele erakonnale parlamendivalimistel alla, siis viimased küsitlused näitavad, et täna rebitaks ette.

Kolmas jõud näitab suunda

Juba eelmistel kohalikel valimistel kolmandaks tõusnud Taani Rahvapartei on rõhutanud range immigratsioonipoliitika ja tugeva heaoluriigi seotust alates erakonna asutamisest 1995. aastal.

"Taani on hea, sooja südamega ning jõukas maa. Seetõttu aitame üsna iseenesestmõistetavalt inimesi, kes põgenevad eluohtlikest olukordadest," ütleb nende programm. "Taani Rahvapartei jaoks on oluline, et esmalt ja eelkõige abistataks neid naabermaades, ja mitte Taanis asüüli pakkudes. Me peame abistama hädaabi ja taastamistöödega maailma katastroofipiirkondades ja tulipunktides, kindlustades sellega, et need põgenikud, kes on tulnud Taani, saaksid pöörduda oma kodumaale tagasi nii kiiresti kui võimalik."

"Aga me peame abistama vastutustundlikult," lisatakse samas. "Kedagi ei saa abistada sellega, kui Taani võtab vastu rohkem välismaalasi kui ühiskond lõimida suudab. Kedagi ei saa abistada sellega, kui hõivamata immigrantidel lastaks töötuks jääda. Ja kedagi ei saa abistada sellega, kui laseme vääriti mõistetud headusel õõnestada väärtusi nagu vabadus, võrdõiguslikkus ja demokraatia. Taani on võtnud aastate jooksul vastu palju välismaalasi. Seetõttu peab neid tulema vähem sisse ja minema rohkem välja. Pagulased vajavad rahu ja turvalisust, kuni nad on siin, aga nad peavad minema tagasi koju."

"Nende immigrantide puhul, kes on tulnud selleks, et jääda, on hädavajaliku integratsiooni keskseks elemendiks selged nõudmised.

Isiklik turvalisus, heaolu, haridus ja töö – need on tegelikult mitte üksnes helde pakkumine immigrantidele, vaid ka selged nõudmised," rõhutab Taani Rahvapartei. "Me peame nõudma, et immigrandid hariksid ennast ning osaleksid tööturul, et nad saaksid panustada sellesse heaolusse, millest nad osa saavad. Ja me peame nõudma seda, et immigrandid järgiksid Taani seadusi, reegleid ja selliseid alusväärtusi nagu sooline võrdõiguslikkus, demokraatia ja sõnavabadus. Sest ainult nii saame tagada, et meil on ka tulevikus hea, taanilik ühiskond."

ANDRES LAIAPEA

välispoliitikavaatleja

[fotoallkiri]

TAANI RAHVAPARTEI REKLAAM SOTSIAALMEEDIAS: Tegemist ei ole kaugeltki nii käremeelselt ksenofoobse jõuga nagu Eestis EKRE, aga burkade keelustamist pooldavad ka nemad, kuigi pildil on näha hoopis nikab.

Viimati muudetud: 22.11.2017

