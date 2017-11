Kadri Simson: Isegi reformierakondlased ei saa eitada, et maksureform suurendab inimeste sissetulekut

KADRI SIMSON, 22. november 2017

„Reformierakonna püha lehm, ühetaoline maksusüsteem, saab 2018. aastal viimaks ümber pööratud, ning see häirib neid. Reformierakonna valitud tempoga oleks tulumaksuvaba 500 euroni jõutud alles aastal 2049. Jah, uus maksusüsteem toob kaasa astmed ja erinevad maksumäärad, kuid see toob kaasa ka olukorra, kus maksumuudatustest võidavad kõik kuni 1776 eurot kuus teenivad inimesed. Jagan peaministri arvamust, et senistest arusaamadest irdumine on ainult tervitatav, kui sellega kaasneb Eesti inimeste suurenenud sissetulek ja parem hakkamasaamine,“ kommenteeris Keskerakonna aseesimees Kadri Simson Kaja Kallase kriitikat.

Majandusministri sõnul ei tasu Kallasel karta, et maksumuudatuste selgitamiseks loodavad digitaalsed lahendused Eesti e-lahenduste eelarvet liigselt kulutaks. Märksa kurnavamaks võib arvata ID-kaardiga ilmnenud probleeme, mida võib pidada suuresti Reformierakonna valitsuste möödalaskmiste lappimiseks, kuid ka sellega saadakse suurepäraselt hakkama. Simson jätkas: „Mis puudutab maksureformi mõistmist, siis soovitan Kaja Kallasel külastada Maksu- ja Tolliameti veebilehte. Seal on maksumuudatused põhjalikult lahti selgitatud, ning minule teadaolevalt pakutakse antud keskkonnas peagi ka lahendust, kus iga inimene saab oma maksuvaba tulu n-ö reaalajas vaadata. Kuid juba etteruttavalt võin reformierakondlased maha rahustada. Isegi kõrgema palgaga inimene ei kaota maksureformi tõttu mingisugust kosmilist summat – jõukam vähemus maksab edaspidi 1 kuni 36 eurot rohkem tulumaksu. Usun, et selline lisasumma ei võta kõrgema palgaga inimestel tükki küljest ja muudab ühiskonda solidaarsemaks.“

„Astmeline tulumaks on Reformierakonnale aastaid õudusunenäoks olnud, kuid seda ei tasu karta. Euroopa Parlamendi saadikuna teab Kaja Kallas hästi, et suur osa Euroopast kasutab just astmelist tulumaksu,“ lõpetas Simson.

Viimati muudetud: 22.11.2017

