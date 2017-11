Riigieelarve liigub vastuvõtmise suunas

Reformierakondlane Aivar Sõerd päris peaminister Jüri Rataselt kolmapäeval valitsuse infotunnis: kas alkoholiaktsiisi tõusu saab ära jätta? Peaminister andis teada, et valitsusel pole kavas teha uusi muudatusi alkoholiaktsiisi ja riigieelarve osas. Ratas selgitas, et valitsus teeb selliseid eelarvepoliitilisi ja maksupoliitilisi muudatusi põhimõtteliselt kahel korral: kui arutatakse riigi eelarvestrateegiat ning riigieelarvet. „Tegemist on väga hea eelarvega, mis on kindlasti kaasav eelarve, mis arvestab seda, et Eesti majandust tuleb taaskäivitada, Eesti majandusele tuleb hoogu anda. Tegemist on eelarvega, mis märkab kindlasti meie inimesi, et võimalikult palju sellest majanduskasvust jõuaks meie inimesteni,“ märkis ta.