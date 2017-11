Reformierakonna opositsioonis sitsimine tuleb Eestile kasuks

Jürgen Ligi on varasemast tuntud kui „musterisa“. Poeg Rasmus Ligi võeti kinni Tallinnas Stockmanni kaubamajas, kus turvamehed tabasid ta kahel päeval järjest koos sõpradega kalleid rõivaid varastamas.

„Pärast seda, kui ta poeg vargustelt tabati, lahkus reformierakondlane Jürgen Ligi parlamendist. Poliitik põhjendas seda sooviga poega kaitsta. „Isana tahan ma oma poega kaitsta, samas on selge, et sellisele teole ei ole õigustust. Leian, et praegu on minu kohus võtta aeg maha ja pühendada rohkem aega perele,” (PM 11. juuni 2003).

Ajajooksul on Jürgen Ligi muutunud üha kihvtisemaks. Riigitelevisioonis ründas ta naispoliitikut räigelt, käskides kaagutamine lõpetada!

See põhjustas rahvaajakirjanduses tohutu pahameele, aga mis sellest – Jürgen on ikka Jürgen.

„Kaunid suured silmad on tavaliselt olnud kinnise suu kohal” : Selline repliik tabas Riigikogu liiget ja Siim Kallase tütart Kaja Kallast, kes kahtles, kas reformierakondlaste selgitused Reformierakonna ebaseadusliku rahastamise kriminaalasja uurimise käigus olid ikka tõele vastavad.

2015. aasta algul aga sai see „moraalimajakas“ kiiruseületamise eest 120 eurot trahvi, kuna sõitis 90 km/h alas kiirusega 113 km/h.

Reformierakond asus rünnakule

Nüüd ründab Jürgen Ligi peaminister Jüri Ratast. Tema hinge ei mahu see, et rahvas saab tänu astmelisele tulumaksule rohkem raha kätte. Reformierakond oli harjunud seda tõde varjama ja saavutanud seitsmeteistkümne aasta jooksul võimul olles sellise riigivalitsemisvariandi, mis rikastab rikkaid ja teeb vaeseid väikesepalgalisi ja pensionäre aina vaesemaks.

Kurb on ka ajalugu meenutada. Reformarite kilekoti-seeklite taga võib peituda suurkorruptsioon võõrpankadega, mille käigus on riigis maksuvabalt kadunud kümned miljardid!

See on võimaldanud pankadel kasumeid riigist kenasti välja viia ilma Eestis makse tasumata. Eesti maksusüsteem on kaotanud palju – maksud on saanud Rootsi ja teised välisriigid. Täpselt sama käitumisnorm, mis kitsa rikaste kildkonna ja suure hulga vaeste tekitamine ühetaolise tulumaksu abil.

Eesti keskklassist jäid vaid riismed järele. Täpselt nii, nagu läks kunagi meie põllumajandusega. Siia lisaks võib välja tuua Silvergate’i skandaali.

Kaja Kallas lükati tanki

Täna on häda hoopis suurem. Reformarite vaenutegevus valitsuse ja ka nende endiste koalitsioonikaaslaste vastu on võtnud hoopis uuema ja julmema tasandi. Nii valus ja vaevarikas on olla koalitsioonist välja tõugatuna.

Aga on veel üks õlekõrs. Ja seda ka Ligi hakkas kasutama.

Lükkas noore ja kogenematu Brüsseli tüdruku enda eest kirema. Sellesama, Ligi poolt rünnatud „Kaunid suured silmad on tavaliselt olnud kinnise suu kohal”.

Kaja Kallas e nimel on maha saadud lahmiva ja lausa paanikat külvava artikliga peavoolumeedias.

Kaja Kallas kirjutab sellest, et valitsusel peaks häbi olema... Meie arvame, et häbi peab olema reformistidel, kelle maksupoliitika soosis jõukamaid, endaga niigi hästi hakkama saavaid inimesi, ja kes vaid lubasid, et Eesti jõuab peagi rikkamate riikide sekka. Muuseas, viie rikkaima hulka!

Aga Kajale ja juhtisale Jürgenile soovitame rohkem empaatiat. Aeg-ajalt tuleks ka Brüsseli koridorides suruda end nende inimeste kingadesse, kelle palganumbrid on hoopis teisest ooperist.

Reformierakonna maksupoliitika on juba tänaseks maatasa tehtud. Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik ütles "Aktuaalses kaameras", et tuleva aasta riigieelarve pole küll tasakaalus, aga on tasakaalu-lähedane ega löö majandust uppi.

Vaat seda too punn-juurikas küll ei oodanud!

Siia sobiks lisada "Nakatunud raibe, pane ennast põlema!".

Selline oli Ligi sõim Kalle Muuli aadressi l tema idee pärast saata riigikogulased sundpuhkusele. Jürgen Ligi võiks tõesti oma närve puhata.

Opositsioonis sitsimine tuleb Reformile, ja seeläbi tervele Eestile, ainult kasuks.

KESKNÄDAL

Viimati muudetud: 22.11.2017

KESKNÄDAL, 22. november 2017