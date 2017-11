Reformipott, Silvergate ja valimisvõit

Eelmise nädala algul sai avalikuks Riigiprokuratuuri määrus, millega uuriti Silvergate’i nimelist Reformierakonnale sularaha annetamise skeemi. Asutusesisese kasutamise märge tehti 15.10.2012 kestvusega 5 aastat, aga seda ei pikendatud 14.10.2017. Kriminaaluurimise sisu oli üldjoontes teada meediakajastustest 2012. aastal ja uurimise lõpetamisest kirjutasin ka ise 31. oktoobril 2012 Kesknädalas artikli „Reformierakondlik muundatud tõde”.

Annetatud raha päritolu jäi tuvastamata, Silver Meikari tõde erines Kristen Michali tõest. Praeguse avalikustamisega lõi Riigiprokuratuur pretsedendi, et anda meediale Edgar Savisaare protsessiga seotud materjali.

Reformi „poti“ täitmine

Reformierakond on erakonna valimiskassa täitmise viinud täiuseni. Määruses on selle varjunimeks „pott”. Nad on rahastamise küsimustes alati olnud seadustest sammukese ees ja kõndinud „hallil alal“, süüdistust saamata. Nii juhtus ka 1999. aasta valimiskampaaniaga, kus Siim Kallas, Märt Rask, Andres Lipstok ja firma R-Hooldus OÜ tegevjuht Heiki Kranich olid usinad „konsultatsioonide“ andjad. „Konsulteerimine“ kui erakonnale annetuste kogumise vahend sai määritud elamislubade müügiga, mille osalised Isamaa ja Res Publica Liidust – Indrek Raudne ja Nikolai Stelmach – sunniti poliitikast lahkuma.

Erakonnale sularaha annetamise piirangust (1000 krooni) mindi paljudes erakondades mööda praktikaga, et annetusi tehti järjest (999 krooni päevas) kuni soovitud summa täissaamiseni. Juriidiliste isikute annetuste keelust mindi mööda läbi valimistega seotud arvete maksmise firmade poolt. Reklaamibüroo Droom OÜ tasus reformikate Jaanus Rahumägi ja Robert Antropovi valimiskulusid, 2007. aastal aga pankrotistus, sest talle jäeti maksmata.

Erakonnale enda nimel avalikult annetamisest mindi mööda summa osadeks jagamise ja teistele inimestele annetamiseks andmisega. Selline must raha võis olla ka kuritegelikul teel saadud või mõeldud korruptiivsete teenete eest tasumiseks.

Silver Meikar ega keegi teine annetamisskeemis osalejatest ei ole rõhutanud, et kõnealusel perioodil kehtis erakondadele annetatud rahale tulumaksutagastus ehk nad said vähemalt 21% sellest tagasi. See oli rohkem kui erakonna aitamine.

Pevkur teadis Reformi „potist“

Prokuratuuri määruses oli suurim uudis Reformierakonna praeguse esimehe Hanno Pevkuri teadmine „poti“ rahadest. Selgituste asemel soovitas endine sotsiaal-, sise- ja justiitsminister Pevkur pöörduda küsimustega Kristen Michali poole, kes oli uuritavatel aastatel erakonna peasekretär.

Tunnistaja Mairo Kiho: „Firma Biokile kontolt me mingit raha ei kasutanud. Meil oli enne raha üleandmist sõlmitud kokkulepe, et iga kuu maksame 5000 krooni ning seepärast raha üleandmisel enam ei selgitatud, mille eest antud raha Pallingule antakse. Palling ütles, et meie käest saadud raha viib ta „potti“. Sain ise aru, et „pott“ tähendab Reformierakonda. Mina käskisin Marekil üle kontrollida, kas meie kantud raha jõuab sinna kuhu vaja. Marek helistas Hanno Pevkur´ile, kes ütles, et raha jõudis kohale. Seda, kuidas Pevkur kontrollis, et raha „potti“ jõudis, seda ma ei oska öelda./.../

Kolmas raha maksmine toimus kas 2009. a lõpus või 2010. a. alguses samuti Fahle restoranis, kus osalesime mina, Marek ja Kalle Palling. Seekord andis Marek minu nähes Kalle Pallingule 10 000 krooni sularahas. Seda, et kolmas kord on summa 10000 krooni, teatas mulle Marek. Summa 10000 krooni maksime Marekiga pooleks. Palusin jällegi Marekil kontrollida, kas raha jõudis potti, peale mida ta Hanno Pevkuriga suhtles ja teatas hiljem mulle, et raha jõudis potti.“

Neid tunnistusi edasi ei uuritud, sest riigiprokurör Heili Sepp kammitses uurimise erakonnaseaduse rikkumisega, mille raames ei saa teha jälitustoiminguid. „Jälitustoiming on lubatud vaid selliste kuritegude puhul, mis on karistatavad vähemasti 3-aastase vangistusega.“ Erinevalt 2011. aastal alanud Edgar Savisaare uurimisest ei nähtud Reformi „poti“ uurimises võimuerakonna rahapesu ega korruptsiooni.

Skandaal jäi tulemata

Silver Meikari toodud 115 000 krooni ja Kalle Pallingule antud raha oli väike osa sellest, mida Riigiprokuratuur ajaperioodil 2009. a. II poolaastast kuni 2010. a. I poolaastani analüüsis ja kahtlasena tuvastas. „Vähemalt 22 puhul toimus annetusega seotud ülekandele lähestikustel päevadel sularaha sissemaks kontole sarnases summas. Selles nimistus oli mitmeid Riigikogu liikmeid ja Tallinnas töötavaid reformierakondlasi, kuid silma torkas ka mitmeliikmeline grupp Tartu reformierakondlasi, kelle annetused ja sularahasissemaksed koondusid üldjoontes 2009.a IV kvartalisse. /.../“

Isikud, kes olid annetusele eelnevalt teinud sarnases väärtuses sularaha sissekande või saanud samaväärse ülekande oma sõbralt/sugulaselt, andsid selle kohta mäletatavasti erinevaid selgitusi. Kuulsaimaks sai „ämma kapist“ raha laenamise ütlus. Nende rahadega maksti 2009. aasta kohalike valimiste kulusid ja valmistuti 2011. aasta Riigikogu valimisteks. Seisuga 31.12.2010 oli erakonnal raha 3 351 409 krooni. Seega vahetult enne 2011. aasta märtsis toimunud Riigikogu valimisi oli partei kassas 3,3 miljonit krooni. Sellest 1,3 oligi see kokkuluisatud summa.

Seekord ei tulnud avalikustamisest uut skandaali. Telekanalite „Aktuaalne kaamera,” „Reporter” või Tallinna TV uudised sellest lugu ei teinud. Meedia reageeringut iseloomustab laupäevane Vikerraadio saade „Rahva teenrid” – eelviimase teemana 6 minutit. Sulev Vedler ütles kokkuvõtteks, et siin ei olnud peale ajaloo midagi: uurimine on lõpetatud, see ei olnud I astme kuritegu, keegi ei olnud süüdi. Meikari viidud raha kandis erakond riigieelarvesse. Kalle Pallingule antud Mairo Kiho raha „potti” jõudmise kinnitamist Hanno Pevkuri suu läbi tõlgendas Sulev Vedler, et „mis seal siis on, tema käest isegi ei liikunud must raha. Tema käest küsiti, et „kuule, küsi järgi, kas see raha, mille me andsime Pallingule, kas see jõudis parteikassasse või mitte“. Pevkur teatas, et ikka jõudis küll. Mehed kontrollisid, et Palling ei paneks seda oma taskusse.”

„Sotsiaalne kontroll!” lisas saatejuht Mirko Ojakivi lõpuks.

Pühapäevane R2 saade „Rahva teenrid“ kajastas saate teises pooles teemat üle 10 minuti.

Silvergate oli kõigest üks kanal võimuerakonna ebaseaduslikul rahastamisel. Teemat ei uuritud, sest prokuratuuril puudus soov valitsusparteid uurida, palju huvitavam oli Edgar Savisaar opositsioonist. Kuni Kristen Michal, Kalev Lillo, Kalle Palling, Martin Kukk ja Hanno Pevkur vaikivad, ei tule Reformi „poti“ sisu kohta uusi paljastusi.

VIRGO KRUVE

MTÜ Eurosaadik

[illustratsioon]

Korruptsioonisupp sai nii rammus, et Reformierakond ei jaksa tänaseni seda ära helpida. Hugo Hiibuse karikatuur

VIRGO KRUVE, 22. november 2017

Viimati muudetud: 22.11.2017

