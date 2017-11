Keskerakond jätkuvalt populaarseim

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid hindas eelmisel nädalal avaldatud küsitlustulemusi kui inimeste jätkuvat toetust erakonnale, peaministrile ja praegusele valitsuskoalitsioonile. „Keskerakonda usaldab 27% valimiseelistusega inimestest; praegust koalitsiooni toetab arvamusküsitluse järgi 45% Eesti inimestest ning opositsiooni 40%. Ka kohalike omavalitsuste valimistel said koalitsioonierakonnad 45,7% häältest opositsiooni 26,2% vastu,“ tõi Karilaid välja.

EKRE ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus püsis oktoobrikuuga samal tasemel – vastavalt 13 ja 10 protsenti. Isamaa ja Res Publica Liidu toetus oli novembris kaheksa protsenti. Valimiskünnise alla jääksid endiselt nii Vabaerakond neljaprotsendise kui ka Rohelised kolmeprotsendise toetusega. Septembri ja oktoobriga võrreldes on kõige enam kasvanud toetus üksikkandidaatidele, keda novembri seisuga toetab 10 protsenti valijatest; see on 3 protsenti enam kui oktoobris.