Keskerakonna volikogu: aeg on keskenduda eakate heaolu tagamisele

22. november 2017

Avaldust volikogus tutvustanud erakonna juhatuse liige Raimond Kaljulaid sõnas, et eakatele keskendumiseks on õige aeg. "Keskerakond on valitsuses väga tõsiselt tegelnud just väiksemat ja keskmist sissetulekut teenivate inimeste elujärje parandamisega. Tulumaksureform on nüüd elluviimisjärgus ja põhimõttelised otsused on langetatud. Seega on väga hea ja õige aeg alustada järgmise suure algatuse ettevalmistamist. Selleks saab olema eakate heaolu tõstmine," sõnas Kaljulaid.