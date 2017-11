Keskerakonna volikogu sõnastas valimiste põhiküsimused

Jüri Ratase sõnul külvab Reformierakond alusetult paanikat, sest on alustanud Riigikogu valimiskampaaniat. „Küll leiavad Reformierakonna juhtivad poliitikud, et 21. sajandi e-riigile käib üle jõu maksuvaba tulu arvutamine. Küll püütakse sisendada, et valitsus on alkoholiaktsiisi osas lootusetult tülli läinud. Ühtviisi sisutühjad väited mõlemad,“ ütles Ratas. Ta tõdes, et maksuvaba tulu reformi puhul püütakse viia väitlust selle sisult peenhäälestamisele. „Meie räägime tööinimeste ja eakate sissetuleku suurendamisest. Vastuseks kuuleme, et meie NOKIA olevat ühetaoline maksusüsteem, mis kuidagi ei sobi euroopalikku väärtus- ja majandusruumi,“ ütles Ratas.

Niisamuti külvab opositsioon paanikat riigieelarve tasakaalu ja majanduskasvu osas. „Tegelikkuses oleme koos tublide ettevõtjate ja töökate inimestega viinud Eesti majanduse uuele tõusule,“ märkis Ratas. Valitsuse alkoholipoliitika kohta sõnas ta, et inimeste tervis on seatud esikohale ning siht on vähendada alkoholi tarbimist ja sellega kaasnevaid kahjusid. „Alkohol ei ole tarbekaup ega esmavajadus, selle liigtarvitamine lõhub meie peresid ja röövib inimeste elusid,“ selgitas ta.

Ratas sõnas, et Keskerakonna juhitud valitsuse poliitikale annavad hinnangu Eestimaa inimesed. Ta märkis, et Keskerakonna ja valitsuse positsioon on tugev, sest teatakse, kes seisab inimeste heaolu eest ja kes jagab tühje lubadusi.

101 rahvakohtumist

Järgmisel aastal plaanib Keskerakond teha üle riigi 101 rahvakohtumist, et valimisprogramm lähtuks Eestimaa inimeste tahtest. Erakonna esimees märkis: Keskerakond on alati olnud koos inimestega ja töötanud eestimaalaste heaks, ning seetõttu soovitakse ka programm teha üheskoos.

Selleks korraldatakse 101 kohtumist üle kogu Eesti. „Me soovime kohtuda inimestega linnas ja maal. Me tahame kohtuda noorte ja eakamatega, pereinimeste ja ettevõtjatega, riigiteenistujate ja kohaliku elu eestvedajatega. Inimestega, kellele läheb korda Eesti riigi ja rahva käekäik,“ selgitas Ratas. Tema sõnul kohtutakse inimestega, et küsida, mida Eestilt oodatakse ning mida peaks tegema, et Eesti oleks õiglasem ja parem paik, kus elada.

Rahvakohtumiste tulemusel pannakse kirja 101 ettepanekut Eesti elu edasiviimiseks. „101-st tulevikku vaatavast mõttest lähtume Keskerakonna valimisprogrammi koostamisel. Meil saab olema 101 lähtekohta uue koalitsiooni läbirääkimisteks, kui oleme saanud rahvalt 2019. aasta valimistel mandaadi,“ rääkis Ratas.

Analüüs valimistele ja tööle

Volikogul rääkisid ka Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb, kes analüüsis kohalike valimiste tulemusi, ning valitsuse liikmed Mailis Reps, Kadri Simson ja Jaak Aab. Korb märkis, et Keskerakonna võidukale valimistulemusele aitas kindlasti kaasa tugevate nimekirjadega esinemine ning hea meeskonnatöö. Kõrvale suudeti jätta sisemised lahkhelid ning valijatega suheldi ühtsete eesmärkide nimel.

Praeguseks on Keskerakond võimul 36 omavalitsuses ning nendest viies, sealhulgas Tallinnas, ollakse võimul üksinda. Kokku tuli erakond oma nimekirjadega valimistel välja 73 uues omavalitsuses 79-st. Kokku on Keskerakonnal üle Eesti 297 kohaliku volikogu saadiku kohta.

Keskerakonna parlamendifraktsiooni selleaastase töö ja tegemised võttis kokku Riigikogu Keskfraktsiooni ja erakonna volikogu esimees Kersti Sarapuu.

AIVAR JARNE,

Kesknädal

[fotoallkiri] VOLIKOGU SEAB EESMÄRGID: Keskerakonna volikogu võttis laupäeval vastu avalduse, milles seatakse eesmärgiks eakate inimeste heaolu parandamine.

AIVAR JARNE, 22. november 2017

Viimati muudetud: 22.11.2017

