Postimees kutsub üles kriisile

Teada on, et Postimees läks tülli oma ajakirjanikega, sundides neid kirjutama tellimuslugusid. Marti Aavik on usaldatav hääletoru. Toimib vastavalt omanike nõudmistele.

Paistab, et peavoolumeedias on tekkinud hirm Keskerakonna suhtes? Ja autor teatab sellest koheselt ka ise: „Kaitsepolitsei järgmise peadirektori määrab ametisse Keskerakond.”

Muidugi on see ohtlik, sest 17-aastane võimuladvik on kõik oma patud kas salastanud või, nagu oli viimati „Silvergate’iga”, – ei suudetud midagi tõestada ja uurimisaeg sai ümber. Mis saab sadamaafäärist, on ka veel lahtine. Aeg venib, aga tulemusi pole näha.

Reformierakondlane Remo Holsmer on pahane rahandusministri peale. Ei meeldi ei aktsiisipoliitika, ei ametiautode õiglane maksustamine erasõitudel. Kus oli aga see reformarite eestkõneleja eelmistel aastatel, kui aktsiisid kehtestati sellistena, nagu neid nüüd ollakse sunnitud jätkama?

Remo Holsmer on varem norinud Keskerakonna Tallinna-eelarve kallal. Aga tulutult, sest tema rumalused pole takistanud pealinna tormilist arengut. Jääb mulje, et Holsmeri arvates kõlbavad rahandust juhtima ainult „sidrunijoonistajad”. Kas ja mida on tema ise ära teinud Tallinna Sadama afääri väljaselgitamisel? Sadamanõukogu tolleaegse esimehena on ta selle juures täiel määral vastutav.

Kui praamiärimees Vjatšeslav Leedo tahtnuks saarte ja mandri vaheliste praamiliinidega jätkata, pidanuks ta toetama poliitikuid miljonitega. Väidetavasti kõlas siis ka AS-i Tallinna Sadam nõukogu toonase esimehe Remo Holsmeri nimi – tema olevat koos nõukogu liikme Kalev Lilloga (mõlemad Reformierakonnast) käinud Saaremaal Leedoga kohtumas. „Tuleb rääkida ja kohtuda inimestega, Remo Holsmeriga, sest tema ajab sadamas seda liini," ütles Leedo kohtus.

Reformierakond on pidanud rahaküsimise süüdistust tõrjuma varemgi, kui Ameerika suurinvestor Edward Burkhardt rääkis 2007. aastal ETV "Pealtnägijale", kuidas Reformierakond küsis viis aastat varem toonaselt Eesti Raudtee omanikfirmalt BRS miljon eurot. BRS ei maksnud seda.

Neid Reformierakonna patukesi meenutades oleks Remo Holsmeril õigem mitte külvata tigedust valitsuserakondade vahele. Peamine sellises poliitikas on ikkagi see, et soovitakse tülli ajada tänane koalitsioon, ja siis ise üritada Reformierakonnale vaheltkasu lõigata.

Reformierakond külvab Postimehe ajakirjaniku Marti Aaviku kaudu alusetult paanikat, sest on alustanud Riigikogu valimiskampaaniat. Teisiti sellist kära nimetada ei saa.

Viimati muudetud: 22.11.2017

Jaga

|

22. november 2017