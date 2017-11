Töötame õiglase ja sidusa ühiskonna nimel

Nende eesmärkide vaimus oleme aasta jooksul tõsiselt töötanud väiksemat ja keskmist sissetulekut teenivate inimeste elujärje parandamise nimel. Maksuvaba tulu reform tõstab uuest aastast enam kui kolmveerandi Eestimaa tööinimeste sissetulekut, seejuures võidavad kuni 1200 eurot teenivad inimesed igakuiselt 64 eurot. Samuti oleme suunanud lisaraha parandamaks arstiabi kättesaadavust, suurendanud Eesti põllumeeste konkurentsivõimet ning avardanud kohalike omavalitsuste võimalusi seista iga linna- ja vallaelaniku eest.

Tõeliselt märgiline on, et koos tublide ettevõtjate ja töökate inimestega oleme viinud Eesti majanduse uuele tõusule. Käesoleva aasta II kvartalis oli majanduskasv 5,7 protsenti, mis on viimase kuue aasta parim näitaja. Meid tunnustavad kõrgelt ka rahvusvahelised organisatsioonid. Näiteks tõstis reitinguagentuur Fitch Eesti riigireitingu väljavaate seniselt stabiilselt positiivsele. Seda esimest korda alates 2011. aastast.

Majanduskasv pole muidugi eesmärk iseenesest. Meie jaoks on oluline kaasav majanduskasv, mis jõuab iga Eestimaa inimeseni. Vaesus ja ühiskonna ebavõrdsus on Eestis jätkuvalt väga suur probleem, ning koos majanduskasvuga tuleb meil seda lõhet igal aastal tasandada. Meie eesmärk on viimased 25 aastat olnud tugeva keskklassiga riik, õiglane ja kõigiga arvestav ühiskond. Kõige selle nimel töötame ka valitsuses.

Laupäeval kogunenud erakonna volikogu tunnustas valitsuse senist tegevust ning otsustas, et Keskerakonna üheks järgmiseks suureks ülesandeks saab Eesti eakate inimeste heaolu parandamine. Täpsemalt tegi Keskerakonna volikogu erakonna juhatusele ettepaneku töötada Riigikogu 2019. a valimisprogrammi koostamisel välja uued lahendused pensionipoliitikas. Meil tuleb tagada tänaste pensionäride igapäevane toimetulek ning pakkuda tulevastele pensionäridele kindlust.

Igal valitsusel on alati opositsioonis mitmeid kriitikuid ja samamoodi ka meil. Kõige tähtsam hinnang meie juhitud valitsusele saab aga tulla ainult otse Eestimaa inimestelt. Seetõttu olen ma tänulik, et pälvisime kohalikel valimistel rahva heakskiidu ja kõige suurema toetuse. Valijad usaldasid Keskerakonnale Tallinna volikogus viiendat korda absoluutse enamuse ning me võitsime taas valimised terves Eestis. Valitsuserakonnad kogusid 45,7% häältest ning oma nimekirjadega välja tulnud opositsiooniparteid vaid 26,2%. Need arvud kõnelevad iseenda eest. Samamoodi püsib Keskerakond selge liidrina jooksvalt avaldatavates arvamusküsitlustes.

Peame siiski jääma kahe jalaga maa peale ning olema tugevad, tegelema oma erakonna ja liikmeskonnaga. Senist tööd tuleb jätkata ning alustada ettevalmistusi Riigikogu valimiste programmi koostamiseks. Selleks korraldame üle riigi 101 rahvakohtumist. Me oleme erakond, kes on alati seisnud koos inimestega ja töötanud kõigi eestimaalaste heaks. Seetõttu teeme ka oma programmi üheskoos.

Me korraldame 2018. aastal 101 kohtumist üle kogu Eesti. Me soovime kohtuda inimestega linnas ja maal. Me tahame kohtuda noorte ja eakamatega, pereinimeste ja ettevõtjatega, riigiteenistujate ja kohaliku elu eestvedajatega, et küsida neilt kõigilt: mida nad Eestilt ootavad? Kuidas oleks Eesti elamiseks õiglasem ja parem paik? Et meie lastel oleks kõik võimalused oma unistuste elluviimiseks. Et meie tööinimestel oleks väärilist rakendust. Et meie eakatel oleks väärikas vanaduspõlv. Kohtumiste tulemusel paneme kirja 101 ettepanekut Eesti elu edasiviimiseks, ja need on meie lähtekohaks valimisprogrammi koostamisel.

Seega, valitsuse esimene tööaasta ning Keskerakonna kongressi järgne periood on olnud töised ja kiired, aga toonud meile kõigile ka palju positiivseid saavutusi. Sama kindlalt ja toimekalt tuleb meil jätkata. Ma tänan teid kõiki toetuse ja tagasiside eest. Meie ühine teekond jätkub.

KESKMÕTE: Valitsuse esimene tööaasta ning Keskerakonna kongressi järgne periood on olnud töised ja kiired, aga toonud meile kõigile ka palju positiivseid saavutusi.

JÜRI RATAS

Peaminister, Keskerakonna esimees

Viimati muudetud: 22.11.2017

