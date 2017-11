Pealinna teotahteline meeskond

Praeguse olukorra kommentaariks ütleks veel: Keskerakond on näidanud, et tema hing on veelgi visam kui legendaarsel jõulufilmi kangelasel Bruce Willisel. Oleme suutnud üle elada kõik kaosekuulutajad, tegutsedes vahepeal jõuliselt, siis jällegi tasa ja targu, vastavalt vajadusele.

Meeskonda koostades olen püüdnud lähtuda põhimõttest, et seal oleks nii järjepidevust kui ka uuenemist; nii neid, kellel on tugev omavalitsuslik taust, kui ka neid, kellel on saavutusi ettevõtlusmaastikul või kodanikuühiskonna liikumistes. Praegune Tallinna juhtiv meeskond, kellest osa alles kabinette sisustab ja oma haldusala inimestega esimesi kohtumisi peab, on kombinatsioon nooruse energiast ja vanusega tulenevatest kogemustest. Enamikul ametisse astunuist on selja taga eelnev omavalitsusasutuste juhtimise kool.

Linnavõimu järjepidevus

Järjepidevust linnavalitsuses esindame mina ning linnavara juhtimise eest vastutav abilinnapea Eha Võrk ja Kalle Klandorf, kes lisaks kommunaalteemadele saab enda haldusalasse nüüd ka transpordi. Mõlemate ekspertiisi hindan ma kõrgelt, sest tean, et nad tunnevad linnasüsteemi kui oma viit sõrme.

Suure ja olulise hariduse, kultuuri ja spordi ning noorsootöö valdkonna võtab enda juhtida Vadim Belobrovtsev. Endise Kristiine linnaosajuhina on tal tublid saavutused. Tugev toetus, tema suurepärane suhtlemisoskus ning meediaalane võimekus teevad Vadimist hea mantlipärija Mihhail Kõlvartile, kes suutis erinevate ringkondadega ka kõige keerukamates olukordades jõuda hea dialoogini.

Mõned mõttes veelgi keerukam on linnaplaneerimise valdkond, kus ristuvad arvukad huvid ja esineb tohutult vaidlustamisi. Linnaplaneerimist asub juhtima Andrei Novikov. Tean selle valdkonna keerukust omast käest, sest tegelesin aastaid selle kureerimisega. Kuid Andrei varasemad kogemused Kristiine linnaosast ja viimati Riigikogust veenavad mind, et ta saab sellega hakkama. Tunnen tema võimet süüvida asjade sisusse ja teha ka keerukad teemad endale põhjalikult selgeks.

Tõnis Mölder on olnud tegus Pirita linnaosavanem ja loodan temalt veelgi suuremat võimekust sotsiaalala abilinnapeana. Usun tema enesekehtestamisvõimesse ja energiasse ning suutlikkusse seista sotsiaalvaldkonnas ühiskonna nõrgemate liikmete eest.

Omajagu paksu verd on tekitanud Aivar Riisalu tulek Tallinna abilinnapeaks. Tunnistan, ka minule oli omal ajal pettumuseks see, et ta otsustas Keskerakonnast lahkuda. Seda ajal, mil erakond oli niigi lõhenenud ja ajad rasked. Kuid ta lahkus viisakalt, meelekibeduseta ega ole Keskerakonda halvustanud. Ja sellega säilitas ta meie jaoks koostöövõime. Oleme enda häid poliitikuid niigi palju kaotanud teistele erakondadele erinevate sisetülide tõttu, nüüd võiks pigem ridu kasvatada. Seda enam, et Riisalu ettevõtlusalane kogemus ja kiire mõtlemine annavad meeskonnale särtsu juurde.

Kutsusime oma tiimi ka roheliste esindaja Züleyxa Izmailova. Mõned on küsinud, et miks just rohelised. Züleyxa eeliseks on värske lähenemine, uued ideed, head sidemed kodanikuühiskonna liikumistega ja tugev väljendusvõime. Usun, et tema kaasamine aitab meid pika maa edasi Euroopa Rohelise Pealinna tiitli poole, veelgi enam aga lihtsalt meeldiva elukeskkonnaga linna suunas.

Valmis koostööks kõigiga

Meie oleme olnud valmis koostööks nii Reformierakonna ja IRL-i kui ka kõigi teistega. Paraku mõned isegi ei pidanud vajalikuks meiega kokku saada. Sellest on kahju, sest oma valijate huve saab esindada koostöös, mitte vastandudes. Sotsiaaldemokraadid on küll maailmavaateliselt lähedased, kuid konsultatsioonidel nendega ei suutnud usaldus tugevneda, pigem kippusid nad pilli lõhki ajama, üritades iga hinna eest tõestada oma tõsiseltvõetavust ja küsides seega rohkem kui nende mandaat ja läbirääkimispositsioon lubanuks. Koostöövaimu nõrgendas ka see, et nende käitumine koostöökõnelustel ja väljaspool seda erines.

Mul on hea meel, et seda tugevat meeskonda on linnavolikogus toetamas uus esimees Mihhail Kõlvart. Kuna enamus on napp, läheb tema autoriteeti saadikute motiveerimisel igati vaja. Võim on kohustus ja vastutus, sest meiega on inimeste ootused ja lootused. Neid ootusi ja lootusi tuleb nüüd õigustada.

TAAVI AAS,

Tallinna linnapea

[fotodel]

TUGEV PEALINNA JUHTKOND: Vadim Belobrovtsev, Andrei Novikov, Züleyxa Izmailova, Tõnis Mölder, Taavi Aas, Mihhail Kõlvart, Aivar Riisalu, Eha Võrk, Kalle Klandorf.

TALLINNA LINNAOSAVANEMAD: Kristiines – Jaanus Riibe, Nõmmel – Grete Šillis, Mustamäel – Lauri Laats, Lasnamäel – Maria Jufereva, Põhja-Tallinnas – Raimond Kaljulaid, Kesklinnas – Vladimir Svet, Pirital – Alina Tubli, Haaberstis – Marek Jürgenson. Foto Indrek Veiserik

