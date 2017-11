Riigikogu vaeb taas riigijuhtide palku

Kõrgemate riigiteenijate palga seadus võeti vastu 2009. aastal ning tehti seda suures osas ka meedia ja ühiskonna pahameelesurve pärast. Kui varem oli Riigikogu lihtliikmete tasu keskmiselt neli Eesti keskmist palka ning tõusis igal aastal märgatavalt, siis praegu kehtiva seaduse kohaselt on Riigikogu liikme palgaks teatud protsent riigipea palgast, mis kõigub juba aastaid ühe ja sama koha peal, ilmutades isegi vähenemismärke. Nii võrdus praeguse korra kehtima hakkamisel Riigikogu liikme 3475-eurone kuupalk Eesti nelja keskmise palgaga, kuid nüüd on see vähenenud 3437 euroni, mis tähendab alla kolme keskmist palka. Presidendi, spiikri ja peaministri palk on pendeldanud vähenemise suunas 5400 ja 5200 euro vahel.