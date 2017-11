EAS-i Eldoraado pöörleb täistuuridel

INDREK VEISERIK, 15. november 2017

Viis aastat tagasi, kui Kersti Kaljulaid töötas Euroopa Kontrollikojas, ütles ta: “Pikaajaliselt on EAS-i skeem suure riskiga tegevus, millel ei ole väga head põhjendust. Kui juba kord on seda teed mindud, siis niisuguseid fonde on väga raske tagasi kokku rullida, kui turuolukord paraneb. Lisaks jääb see raha konkureerima erarahastusega, ja see ei ole õige, eriti praegu, kui on selgunud, et avaliku sektori rahal on samuti hind, ja see võib erasektori raha hinnast kallimakski osutuda.”