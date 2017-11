Kesknoortel uus juhatus

Kesknädal, 15. november 2017

„See aasta oli raske, kuid täis põnevust ja väljakutseid. Oleme kõik targemad, tublimad ja tugevamad kui aasta tagasi. Ma tänan südamest oma kolleege, kes on parimas mõttes eeskujulikud meeskonnakaaslased. Tänan erakonna juhatust ja bürood toetuse ja hea nõu eest. Tänan kõiki uusi kesknoori, kes tõid aastasse nii palju positiivseid üllatusi,“ ütles uus esimees Karine Oganesjan. Aseesimeesteks kinnitati Jan-Ander Kundla ja Aleksandra Pavlova, peasekretäriks Jelisei Lokotar.

Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskuses peetud kongressi käis tervitamas ka Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas. Ta tänas noori senitehtu eest ning kutsus neid üles üheskoos Keskerakonnaga minema vastu 2019. aasta suurele eesmärgile, milleks on võit Riigikogu valimistel.

„Keskerakonna Noortekogu panus erakonna kohalike omavalitsuste valimiste võidus nii üle Eesti kui ka Tallinnas oli märkimisväärne. Ma tänan teid!“ sõnas Ratas oma kõnes. Ta kinnitas, et erakonna juhatus soovib aasta ja nelja kuu pärast Riigikogu valimisteks välja pandavas 125-liikmelises nimekirjas kandideerimas näha ka noortekogu liikmeid. „See on teie võimalus, ja ma loodan, et te võtate seda tõsiselt,“ rõhutas Ratas. Ta kiitis noori suurenenud aktiivsuse eest sotsiaalmeedias ning kutsus neid üles tegutsema ühtse meeskonnana.