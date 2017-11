Marika Tuus-Laul: Riigikogul tuleb ühiskonna nõrgemaid puudutav seaduseauk kiirelt parandada

Sotsiaalkomisjoni liige Marika Tuus-Laul tõdes, et seni kehtis põhiseadusevastane olukord, kus hoolekandeasutuses viibijatel polnud võimalik riigi toel hankida vajalikke abivahendeid, näiteks käimisabivahendit, audiolugerit või isegi mähkmeid. „Kodus elavale inimesele sai riik tulla selliste elukvaliteeti oluliselt parandavate vahendite soetamisel appi, makstes suurema osa ostu- või rendihinnast. Need inimesed aga, kes peaksid olema riigi erilise hoole all hoolekandeasutuses, jäid sellisest väga vajalikust toetusest ilma,“ selgitas Tuus-Laul.

Tuus-Laul sõnas, et tegemist on 16 aastat kehtinud veaga, mis tuleb kiiremas korras parandada. Tal on hea meel, et üks abivajajaist pöördus õiguskantsleri poole, kes sellele puudusele tähelepanu juhtis. „Kõikidele inimestele tuleb võimaldada võimalikult kvaliteetne igapäevaelu ja hõlbustada neil ühiskondlikus elus osaleda. Ühtegi inimest ei tohi riik panna seejuures ebavõrdsesse olukorda, ning me peame koos selleks ka panustama,“ rõhutas Tuus-Laul.

Riigikogulane tõi välja, et oluline küsimus on ka hoolekandeteenuste kättesaadavus Eestis. „Hoolekandeasutuste tase on väga erinev, kuid paraku on olukord tihtipeale selline, et vaid pensionist kohatasu maksmiseks ei piisa ning väga suure osa peab juurde maksma. Paljudel inimestel pole see kuidagi võimalik. See on igal juhul koht, mis vajab riigipoolset lahendust,“ ütles Tuus-Laul.

KE pressiteatest

Viimati muudetud: 15.11.2017

Jaga

|

KE pressiteatest, 15. november 2017