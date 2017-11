Eesti edukas Balti Assamblee juhtimise aasta

AIVAR JARNE, 15. november 2017

Eesti oli tänavu Balti Assamblee eesistuja; seda juhtis keskerakondlasest Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Aadu Must. Ta avaldas heameelt, et viimastel aastatel on assamblee töö korraldatud Eesti pakutud mudeli alusel, mille järgi on omavahelise koostöö raskuspunktid pandud parlamentide alaliste komisjonide koostööle, et BA kasutegur tõuseks.