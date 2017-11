„Kaardimaja“ kukub kokku

15. november 2017

Netflix teatas novembri algul, et lõpetab Kevin Spaceyga igasuguse koostöö. Spaceyt süüdistas esimesena seksuaalses ahistamises 46-aastane näitleja Anthony Rapp, hiljem tegid seda veel mitmed meesnäitlejad ning lõpuks ka „Kaardimaja“ osatäitjad ja tehnilise meeskonna liikmed.

„Netflix langetas otsuse Spaceyga igasugune töösuhe lõpetada. Otsime koos produktsioonifirmaga Media Right Capital, mis on „Kaardimaja“ tootja, olukorrale lahendust,“ teatasid produtsentfirma esindajad.

Netflixi menusarja „Kaardimaja“, mida on üles võetud peamiselt Baltimore’is ja selle ümbruses, on valmis viis hooaega, ja enne võtete peatamist oli käsil kuues hooaeg. Produtsendid teatasid Spacey-skandaali lahvatades, et sari lõppeb kuuenda hooajaga. Samas oli Netflixi ja Media Rights Capitali juhtidele ammu teada, et Spacey käitub kaasnäitlejate ja võttemeeskonna suhtes ahistavalt, kuid nad ei astunud kohe samme selle takistamiseks, vaid kaalusid pikalt, mida teha.

Sotsiaalmeedias arutati, et imelikult langesid Spacey vallandamine ja teade sarja lõpetamisest samasse aega, ning seega saab oletada, et need kaks asja on seotud. Samas fännid loodavad, et sari kestab edasi ja saab veel hooaegu. Kevin Spacey võitis just selles sarjas mängimise eest ka Kuldgloobuse.

Draamasari „Kaardimaja“ (inglise k: House of Cards) põhineb Michael Dobbsi romaanil ning on eetris alates 2013. aastast. Sisuks on, et Lõuna-Carolinast pärit demokraat Frank Underwood jääb ilma kohast valitsuses ning hakkab seejärel uuesti võimule pääsemiseks sepitsema kurikavalat plaani. Teda aitab abikaasa Claire (Robin Wright), kes tegeleb heategevusega, kuid teeb seda üksnes võimu ja mõjujõu saamiseks. Mõlemad abikaasad on iseloomult kalgid, halastamatud ega kohku võimu nimel millestki tagasi. Käiku lähevad mõrvad, vägivald, väljapressimised ning kõikvõimalikud ähvardused. Lõpuks on Underwood saavutanud USA riigipea positsiooni, kuid tema meetodid võimust kinni hoidmiseks lähevad üha halastamatumaks.

Eestis on sarja mitmel hooajal näidanud ETV, kus samuti viimasel ajal kõvasti käärib.

