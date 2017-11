RIA ülbus üllatas rahvast

15. november 2017

Peavoolumeedia sai kohe kondi hambusse ja hakkas riiki süüdistama.

„Inimestel on vaja ruttu uuendada umbes 800 000 kaarti, aga kuna ressursse napib selle piisavalt kiireks teostamiseks, kaotavad sajad tuhanded peagi lihtsalt võimaluse ID-kaarti autentimiseks ja digiallkirjastamiseks pruukida.” Ühes juhtkirjas nenditi: „IT-mehed suudavad ka praegustes oludes endiselt "Mac Gyverit mängida", aga kriisireageerimiskavasid koostavalt riigilt ei ootaks selliseid meetodeid.”

No ja siis? Kas nüüd tuleb sõda? On juba vastasväed piiril?

Tegelikult jõudis peavooluajakirjandus tõeni, mida ta ise veel ei taipa ega julge ka mõista: need ametid, kes tegelevad ID-asjadega, on kokku pandud Reformierakonna sõpradest, ja lisaks eelmiste valimiste üliedukale „kindlustamisele” on need nüüd ometi kord porisse tambitud.

See, et serveritel pole võimsust, ei ole tavainimese asi. Keerake siis juurde! – nagu ütles TTV saates eelmine Telia juht Jaan Männik. Jäite ka Kultuurikatlas häbisse, kui maailma ajakirjanikkond teid pilas olematu interneti puhul! Milles on siis tegelikult viga?

„Kaadrid otsustavad kõik,” ütles üks dogmaatik punast naaberriiki tehes.

Meie tänane valitsus pole paika pannud RIA (Riigi Infosüsteemi Amet) nimelist organit. Seega ei saa siin valenooli heita.

See, et ei suudetud serverite mahtu ja võimsust suurendada, viitab vaid ebakompetentsile. Inimesed istuvad arvutites ja vaid üksikud pääsesid oma ID-kaarti uuendama. Korduvatest tõrgetest ei taha siin üldse kirjutada. Korduvalt tuli teade, et server on ülekoormatud. Ja see alles pärast nõutud PIN-1 kirjutamist!

Siis leiti rahva lollitamiseks uus teade – Connection closed. Ka see jäi väheseks.

Lihtsalt lülitati välja paljude arvutite juurdepääs keskserverisse!

Lausa naerma ajas samaaegne lapssaatetüdrukute hommikune jutuvada „Terevisioonis”, ülistades meie kallist presidenti kiitmas ID-kaardisüsteemi kogu maailmale!

Mõtisklegem pisut. Kui kaua ja kes seda ID-iootsust üles ehitasid? Tänane valitsus peab kahjuks tagajärgedega võitlema. Aga asja toimetav kaader RIA-s on ikka seesama, mis kümne aasta eest. Seega peavoolumeedia astus jällegi ämbrisse! Peapõhjust nad välja öelda ei julgenud, sest siis oleks saanud ise sule sappa! Nii lihtne see ongi.

Viimati muudetud: 15.11.2017

