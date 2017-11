Läheme järgmistele valimistele vastu veelgi tugevamalt!

MIHHAIL KORB, 15. november 2017

Tänaseks on koalitsiooniläbirääkimised üle Eestimaa peetud ning meie erakonna programmilisi punkte leiab väga paljudest koalitsioonilepingutest. Keskerakond saab kohalikku elu edendada 34 kohalikus omavalitsuses koalitsioonipartnerina. Tallinnas, Loksal, Maardus, Kohtla-Järvel, Sillamäel ja Narvas usaldasid valijad Keskerakonda absoluutse võidu vääriliselt, kuid ühel või teisel moel tehakse koostööd kindlasti kõikjal. Head ideed on alati väärt elluviimist ning üheskoos võib jõuda rohkem. Näiteks Tallinnas otsustati, vaatamata enamusele volikogus, kaasata linnajuhtimisse ka Eestimaa Rohelised. Nende abilinnapea Züleyxa Izmailova hakkab vastutama senisest veelgi rohelisema arengu eest pealinnas.

Valimiste võitmine ei olnud aga iseenesestmõistetav kingitus, vaid sai teoks tänu meie kõigi ühisele panusele. Usun, et peaaegu 500 kandidaati Tallinnas ja üle 2000 inimese kogu Eestis on jõud, kes saab hakkama ükskõik millise takistusega, mis nende ette veeretatakse. Erinevaid konarusi sellel teel meil jätkus. Mitte kõik erakonnaliikmed polnud valmis osalema valimistel Keskerakonnas ning erakonnakaaslastele eelistati pakkuda hoopis konkurentsi teistes nimekirjades. Paraku otsustas nii käituda ka erakonna endine esimees. Lõppkokkuvõttes on see aga iga inimese õigus, ning võib öelda: see lõi õhu puhtamaks ning tegi seisu selgemaks.

Leian, et oleme täna kõige selle tõttu veelgi tugevamad minemaks vastu Riigikogu valimistele 2019. aastal. Oleme organisatsioonina selgelt näidanud, et edu või ebaedu ei sõltu paarist inimesest, vaid headest ideedest, tahtest midagi positiivselt muuta, ning inimestest, kes on valmis seda tegema. Lõppenud valimistel nägime selgesti, et just Keskerakonna meeskond oli kõige tugevam. Ja kuigi tugeva meeskonna sõnapaari oli võtnud endale reklaamlauseks meie opositsioonierakonnast konkurent, oli tänavatel selge, kes teevad tööd valijatega tõepoolest südamega.

Tavapärased trükised, reklaamlehed või klipid teleris on kahtlemata vajalikud. Võin julgesti öelda, et Keskerakond tegi kampaaniat väga tõhusalt ja läbimõeldult. Kõige rohkem aga eristusime teistest kindlasti just otsesuhtluses. Võtsime selgeks eesmärgiks, et plaanitavat ei pea inimene lugema meie programmist, vaid infot huvipakkuva kohta peavad valijad saama küsida kandidaatidelt endilt. Ainuüksi Lasnamäel toimus augustist oktoobrini 55 telgiüritust, kus jagati kümneid tuhandeid erinevaid voldikuid. Võib vaid arvata, kuivõrd roheline oli pidevalt kogu Tallinn. Lisaks toimus ukselt-uksele-kampaania, mille käigus koputati liialdamata kümnetele tuhandetele ustele. See oli eneseületus, mis aga ka toimis.

Täna tuleb meil seda edukast kampaaniast talletunud positiivset energiat suunata juba uutesse ettevõtmistesse, sest Riigikogu valimisteks valmistumine on kõikidel erakondadel alanud. Keskerakonna peasekretärina võin lubada, et anname endast juba täna maksimumi, planeerides ja valmistudes. Usun, et seda on valmis taaskord andma ka kõik erakonnaliikmed.

Viimase reitingu järgi on valijate toetus peaministrierakonnale stabiilselt kõrge. See näitab selgelt, et ootus eelmise aasta novembris sündinud uuele koalitsioonile ning seeläbi värskele poliitikale oli ja on jätkuvalt olemas. Oleme selge alternatiiv Reformierakonna kõiketeadvale ja arrogantsele juhtimisele. Oleme selge alternatiiv nendele, kes seisid aastast aastasse seljaga põllumeeste poole, kes hoidsid kõrvu kinni, kui räägiti katastroofist tervishoius, ning kes sulgesid silmad nende ees, kes ei teeni tuhandeid eurosid. Oleme selge alternatiiv ja peame seda meeles pidama meie igapäevastes tegudes. Siis võin kindlalt öelda – me oleme edukad ka Riigikogu valimistel!

KESKMÕTE: Oleme organisatsioonina selgelt näidanud, et edu või ebaedu ei sõltu paarist inimesest, vaid headest ideedest, tahtest midagi positiivselt muuta, ning inimestest, kes on valmis seda tegema.

MIHHAIL KORB, Keskerakonna peasekretär

Viimati muudetud: 15.11.2017

