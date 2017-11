Tallinn saavutas Euroopa Innovatsioonipealinna konkursil teise koha ja 100 000 eurot

08. november 2017

2017. aasta Euroopa innovatsioonipealinna tiitel ja miljoni euro suurune preemia läks sel korral Pariisile, 2024. aasta suveolümpialinnale. Pariisi puhul tõsteti esile nende laiapõhjalist innovatsiooni käsitlust üle erinevate linnaelu valdkondade, samuti kõikide osapoolte, eriti laste ja noorte, kaasamist linna kaasaegseks ehitamisel. Pariisi ambitsiooniks on saada FabCity linnaks, kus paikneb maailma suurim idufirmade linnak, mis julgustab kodanikke ja ettevõtjaid algatama uuenduslikke projekte. Auhinnaraha lubas Pariis paigutada uue IT haridust andva kooli käivitamisse juba järgmise õppeaasta algusest.

Euroopa ühe uuendusmeelseima riigi pealinnana esitles Tallinn ennast linnana, kus ‘tulevik on täna’ (i.k. Tallinn - The City Where the Future is Now). Taotlus tugines kolmel põhisambal:

· Tallinn kui tõeline e-ühiskond, kus kõik on digitaalselt võimalik;

· Tallinn kui terve elustiili linn, kus roheline ja tervislik eluviis on inimõigused;

· Tallinn kui 'teeme ära' linn, kus loovus ja ühised ettevõtmised ühendavad kogukondasid.

Auhinnatseremoonial Tallinna esindanud linnasekretäri Toomas Sepa sõnul on tegemist tunnustusega mitte üksnes Tallinnale kui omavalitsusüksusele, vaid kõigile, kes on osalenud kaasaegse Tallinna ehitamisel – nii ettevõtjatele ja kodanikuühendustele kui ka ülikoolidele ning riigisektorile.

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aasa sõnul oli konkursi kõrge koht meeldivaks üllatuseks. “Konkursi finaal oli väga esinduslik. Meil on äärmiselt hea meel, et Tallinna linnas aset leidnud uuendusmeelsed tegevused pälvisid positiivse eeskujuna nii kõrget tähelepanu. Kindlasti aitab see tunnustus muuta Tallinna rahvusvaheliselt veelgi konkurentsivõimelisemaks, atraktiivseks nii omadele kui talentidele väljastpoolt, ning kogukondadele mõttes sidusamaks ja õnnelikuks,“ ütles Aas. Taavi Aasa sõnul plaanitakse 100 000 euro suurust eripreemiat kasutada kogukondade kaudu uute linnaelu paremaks muutvate ideede elluviimise toetamiseks.

2017. aasta Euroopa innovatsioonipealinna konkurss kuulutati välja märtsis. Sel aastal kandideeris 32 linna 17 riigist, kes soovisid saada Barcelona ja Amsterdami, 2014. ja 2016. aasta Euroopa innovatsioonipealinna konkursi võitjate järglaseks. Konkursi viimasesse vooru pääsesid tänavu Berliin, Kopenhaagen, Helsingi, Pariis, Tallinn, Nice, Tampere, Tel Aviv, Aarhus ja Toulouse. Võistlus oli avatud linnadele, kus on üle 100 000 elaniku ning mis paiknevad Euroopa Liidu liikmesriikides või Euroopa Liidu uurimis- ja innovatsiooniprogrammiga “Horisont 2020” seotud riikides. Tallinn osales konkursil esmakordselt ja seda ettevalmistavasse meeskonda kuulusid Ott Pärna, Jaanus Vahesalu, Toomas Sepp, Kristel Kibus, Silver Tamm, Janno Kauts ja Elo Eesmäe.

Lisamaterjalid:

Tallinn iCapital of Europe 2017 klipp: https://mediabank.visittallinn.ee/est/videod/promovideod/oid-16210/?&offset=1

Tallinna iCapital of Europe 2017 taotluse slaidid: https://www.slideshare.net/OttPrna/tallinn-european-icapital-2017-slides

Viimati muudetud: 08.11.2017

Jaga

|