Tallinna abilinnapead rääkisid tulevastest vastutusaladest

08. november 2017

Tallinna linnapeakandidaat Taavi tõi välja, et linnavalitsuse komplekteerimise eesmärgiks oli tuua nii värskeid ideid, aga hoida ka aastate jooksul tekkinud kogemustepagasit. Meeskonnas on Eha Võrk ja Kalle Klandorf, kel mõlemal suured kogemused abilinnapeana. Linnaosavanema ametit on aga kõik linnapeakandidaadid ühel või teisel ajal pidanud.

Abilinnapeakandidaadid tõid seejärel välja ka oma valdkondadest olulisemad märksõnad ja plaanid. Kalle Klandorf sõnas, et olulisemateiks märksõnadeks on Reidi tee, Haabersti ristmik, Gonsiori tänav ja Tammsaare park, samuti tasuta ühistranspordi jätkamine ja liinide arendamine. Vadim Belobrovtsev tõi välja, et vastutus ametis on suur, peaeesmärkideks koolide ja lasteaedade remont, tasuta huviharidus, sportimisvõimalused ja muu. Sotsiaalvaldkonna eest hakkab vastutama Pirita linnaosa vanemana töötanud Tõnis Mölder. Tema tõi välja, et prioriteet on kindlasti linnas ligipääsetavuse suurendamine kõigile elanikele ja arstiabi, mille oluliseks märksõnas on Tallinna haigla projekt. Andrei Novikov sõnas omalt poolt, et tal on hea meel hakata tööle taas linnaelanike heaks linnavalitsuses ning eesmärk saab olema Tallinna kui merelinna avamine merele. Eha Võrk tõi välja mitmeid projekte, teiste seas Maleva 18 projekteerimine ning Mustamäe spordihoone ja ujula. Samuti on eesmärk jõuda lõpule omandireformiga. Aivar Riisalu hooleks jääb ettevõtluse ja innovatsiooni edendamine pealinnas. Tema tõi oma sõnavõtus välja, et Tallinna ülikoolide potentsiaal on väga suur ning enam tuleks koostööd. Samuti rääkis ta Tallinna Ühistupangast, Tallinna Televisioonist ja ka munitsipaalpoest LIPO.

Tallinna Linnavolikogu koguneb kandidaate arutama sel neljapäeval.

Viimati muudetud: 08.11.2017

