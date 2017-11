Kuidas mägrapoiss mesilasi üle luges. Raamatuarvustus

Kindlasti olete oma elus kohanud inimesi, kes vesteldes ei vaata vestluskaaslasele otsa, või siis indiviide, kes püüavad olla enda arust väga kavalad, aga nende kavalused ei lähe läbi, rääkimata juba nendest õnnetukestest, kes püüavad kõigest väest midagi teha, aga keegi suurem võtab neilt leiva eest. Ja üllatus – need tegelased on olemas Mihhail Stalnuhhini uues lasteraamatus „Kuidas mägrapoiss mesilasi üle luges“.

Häid humoorikaid seiku leidub uues raamatus nagu Mihhail Stalnuhhini eelmisteski raamatutes. Muuseas, kaasamõtlemist jätkub ka täiskasvanutele: „Koer tegi näo, nagu ta ei kuuleks. Parim võimalus pääseda ebameeldivatest asjadest on see, kui jätad need tähele panemata. Seda oli ta õppinud kassipojalt endalt.“