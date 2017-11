Nädala juubilar EHA VÕRK 55

Kogu selle suure töö taga, mida Tallinn on abivajajate heaks teinud, seisab 8. novembril oma 55. sünnipäeva tähistav abilinnapea Eha Võrk.

Kuulen nüüd, kuidas Eha tuttavad üllatunult hüüatavad: muidu kena jutt, aga selle viimase arvuga on nähtavasti armutult mööda pandud! Ei saa ju viivuti tütarlapselikult uje, alati naeratav ja rõõmus Eha, kelle silmades veikleb nooruslik säde, jõuda niivõrd soliidse verstapostini?! Saab, kulla sõbrad, aga ei maksa seda südamesse võtta, sest igaüks on täpselt nii vana, nagu ta ennast tunneb, ja Ehal jagub elurõõmu, headust ning mõistmist ka peale soliidse juubeli möödumist. Ei saa temast porisevat ja kopitanud, soliidsusest pakatavat matrooni, ehkki tähtis ametipost ning aastate jooksul tehtud tohutu töö taak selleks põhjust annaksid.

Eha pole muutunud ametnikuks selle mõiste traditsioonilises tähenduses, iga liigutust valimiskapitaliks rehkendavaks poliitikuks. Temas on nii palju leebust, et paneb kõhklema: kas võib nii üdini inimlikuna juhtida pealinna tavakodanikule hoomamatult keerulist masinavärki? Aga võib, ja hämmastava tulemuslikkusega.

Alates 1997. aastast, mil Eha Võrk Tallinna Linnavalitsusse tööle asus, on tema karjäär liikunud tõusvas joones. Kümne aastaga sai Linnaplaneerimise Ameti spetsialistist Maa-ameti juhataja. Ent ametialane edutamine ei tulnud lihtsalt, selle taga seisis töö äärmiselt sensitiivses ja kirgikütvas omandireformi valdkonnas, kus Eha Võrgu juhtida oli maa erastamise osakond. Keerukas tegevussfäär nõudis head ettevalmistust, ja Põllumajanduse Akadeemia haridusega endine agronoom lõpetas Tallinna Majanduskooli õiguse erialal ning sai 2005. aastal Tehnikaülikoolis haldusjuhtimise magistriks. Kõik see oli ettevalmistuseks 2007. aastale, mil Maa-ameti juhiks tõusnud kohusetundlikule ja targale naisele tehti ootamatult ettepanek asuda abilinnapea kohale.

Tuleb tunnistada, et toonase linnavalitsuse siseeluga kursis olijatele tuli Eha Võrgu abilinnapeaks nimetamine üllatusena. Kas ta ikka saab hakkama? Kas jätkub jõudu ja haaret, et mitte lasta riigi suurima omavalitsuse karmis olelusvõitluses karastunud linnaametnikel end üle mängida? Saab ta üldse aru, millise vastutuse võtab? Kes ta selline on? Millised on tema teened erakonna ees?

Küsimusi oli palju, ent Eha ei lasknud end kiibitsejatest häirida. Selle asemel sukeldus ta pealtnäha stoilise rahuga töösse. Mida süda tundis, seda vastne abilinnapea välja ei näidanud. Aga teadmised andsid enesekindluse, ajaga kasvasid usaldus ja juhtimisoskused, ning tänaseks on Eha Võrk üle elanud nii mitmedki kolleegid, kellelt ametisse asudes oodati imetegusid, ent kes end üsna kiiresti tühjaks rabelesid.

Abilinnapeana kureerib Eha Võrk kahte linna normaalseks toimimiseks olulist ametit. Südamelähedasem on talle kindlasti Linnavaraamet, mille tegevusvaldkonnaks on munitsipaalomandi, -eluruumide ning -elamuehituse, maa maksustamise ja maakorraldusega seotud toimingute, ehitustegevuse, ehitiste kasutusse andmise ning omandireformi lõpuleviimisega seotud küsimuste korraldamine. Üha rohkem tähelepanu nõuab aga Ettevõtlusamet, mis kannab hoolt ettevõtluse elavdamise, turismiarenduse, avalike teenuste hinnakujunduse, investeerimisvõimaluste loomise, fondide kaasamise ja veel kümnete muude linna innovatiivsust soosivate teemade eest.

Kui Linnavaraamet loob sotsiaalselt kandva ja linna erinevate piirkondade ühtlast arengut tagava fooni, siis Ettevõtlusamet annab läbi tegusa ärikeskkonna ja turisminduse pealinna elule õige hoo. Vaata kust tahes, jäme ots tundub Tallinnas olevat just Eha Võrgu käes. On tõeline ime, et ta pole seejuures nina püsti ajanud, vaid jäänud tagasihoidlikuks ning ikka sama reipaks ja heatahtlikuks nagu kahekümne aasta eest linnasüsteemi tulles.

Eha sõpradel ja töökaaslastel on vedanud, sest inimene, kellele võib alati kindel olla, kel jätkub aega vestluspartner ära kuulata ning kes oskab igale probleemile lahenduse leida, on tõeline rahvuslik rikkus. Tallinlastel on vedanud, et abilinnapeana, kellele alluvad linnavalitsuses kaks keskset ametit, töötab oma ala hästi tundev spetsialist. Ettevõtjatel on vedanud, sest Eha mõistab nende ootusi ja püüab pealinna ärikliima võimalikult soodsaks muuta.

Soovime töökale abilinnapeale, Keskerakonna Mustamäe piirkonna juhile, heale ja avatud inimesele õnne ja jaksu! Jätka sama stiilselt, säravalt ja tõusvas joones nagu seni!

