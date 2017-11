Lasnamäe laulumehel esinemist mitmetel maadel

„Hiljuti helistati mulle Saaremaalt ning avaldati tänu seal valimiskampaania ajal antud kontsertide eest. Öeldi lausa, et mõnel kandideerijal olevat lausa nende tõttu olnud tüki maad suurem valimisedu,“ meenutas laulja. Juba olevat teda selles Eesti suurimas uusvallas ootamas detsembri hakul uued esinemised. Praegu on Sergei Maasinil käsil uus CD – ,,TANTSI, EESTIMAA nr. 2“, mis peab ilmuma novembri lõpul.

Kontserdil „Lindakivis“ on kavas näiteks austada Georg Otsa mälestust ja lasta kõlada kuulsal Mister X-i aarial, aga esitada uusi eestikeelseid laule, mis on kirjutatud spetsiaalselt kirjutatud just selle kontserdi jaoks.