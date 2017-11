Uued näitused Tallinna 150-aastases Jaani kirikus

ANDRE TAMM, 08. november 2017

Hooajaline erinäitus kannab nime „Pühade värvid“ ja sinna on koondanud oma töid tekstiilikunstnik Tiina Puhkan. Eksponaatidena on üles seatud ekstra Jaani kirikule loodud liturgilistes värvides altari- ja kantslikatted ning gobelään „Evangeelium”. Esindatud on kõik viis luterlikus kirikus kasutusel olevat sümbolvärvi. Millised need kristlikku sõnumit kandvad hingestatud kunstipärlid täpsemalt välja näevad, seda tasub minna vaatama.