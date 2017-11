Meid moositakse

Aina kuuled, kuidas kakeldakse linnas prügivedamise õiguste üle. Miks? Sellepärast, et kogu selle prügi tootmise ja kaubanduspoolse käitlemise oleme meie, seda kauplustest koju vedades, kinni maksnud. Nüüd on see juba TEISENE TOORE – klaas, paber, plastmass, kile ja igasugused muud pakendid, mida ümbertöötlejad hea raha eest tagasi ostavad.