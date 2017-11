Aktiivsed kesknoored annavad Keskerakonna Noortekogule uut elujõudu

KARINE OGANESJAN, 08. november 2017

Toimunud on muutused ka Noortekogus. Tulid uued inimesed ja puhusid organisatsioonisse uut elujõudu. Maha on peetud mitmesuguseid loenguid, poliitikakoole ja infopäevi, kus noored said kohtuda ja tutvuda tipp-poliitikutega. Meie noored Tallinnast, Tartust ja Pärnust osalesid valimisdebattidel. Kahel korral korraldasime väitlusvõistluse ka ise. Toimusid kesknoorte suvepäevad ja üle pika aja peeti taaskord spordipäev. Noortekogu liikmed osalesid erinevates heategevusaktsioonides: vereloovutamises, Toidupangale toidu kogumise kampaanias, Sinilillejooksus, fondi Kingitud Elu osalusel korjati raha vähihaigete raviks.

Sel aastal tähistasime Eesti iseseisvuspäeva hommikuvõimlemisega Vabaduse väljakul ja Pika Hermanni tornis lipu heiskamisel osalemisega, samuti taasiseseisvumispäeva, mil jagasime sinimustvalgeid rinnamärke mitmetes Eesti linnades. Sõbrapäeval saatsime oma Facebooki-fännid koos sõpradega kinno.

Kohalike omavalitsuste valimiskampaania sai avalöögi rattasõiduga Narva-Jõesuus ja telgikampaaniaga Narvas. Aktiivsemad noored osalesid kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaaniates.

Olime ka meedias nähtaval oma arvamuste ja algatustega. Kõige populaarsem teema, mis jõudis meediasse mitu korda, oli energiajookide keelustamisest, mis praeguseks on jõudnud Riigikogu sotsiaalkomisjoni ja lubatakse uuesti arutlusele võtta veel sel aastal.

Keskerakonna Noortekogu Facebooki-fännide arv on üle 74% tõusnud – 531 fännilt 923-le; postituste arvus on kasv aga ligi 1540%. Taastasime Noortekogu Twitteri-konto ja lõime esmakordselt kesknoortele kasutajakonto Instagrami. Võib öelda, et oleme noortele lähemal just seal, kus noored ise on tegevuses.

Mis on Noortekogul plaanis järgmiseks perioodiks? Taaselustada veel vähemalt neli klubi ja edukalt läbi viia Talvekool. Kindlasti korraldame traditsioonilisi üritusi ning harime ja kasvatame uut põlvkonda tsentristlike vaadetega noori poliitikuid.

Nende plaanide elluviimist alustab uus valitav juhatus juba eelolevast pühapäevast – 11. novembril toimub Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskuses Noortekogu kongress, kus valitakse uus juhatus ja esimees. Jõudu ja edu ning toimivat meeskonnatööd uuele juhatusele!

Omalt poolt tänan toetuse ja usalduse eest Keskerakonna juhtkonda, kes ka kõige raskematel hetkedel on olnud meile heaks nõuandjaks ja abistajaks. Meile kõige paremas mõttes eeskujuks!

KARINE OGANESJAN, Keskerakonna Noortekogu esimehe kt.

