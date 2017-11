ID-kaart – lahti, kinni, lahti…

„E-riigi toimimine püsib usaldusel ning riik ei saa lubada Eesti ID-kaardi omaniku identiteedi vargust. Praeguse teadmise järgi ei ole e-identideedi vargust aset leidnud, kuid PPA ja RIA ohuhinnang näitab, et see oht on muutunud reaalseks,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Turvariskiga ID-kaartide sertifikaatide peatamisega tagab riik ID-kaardi turvalisuse.“

Turvariski realiseerumise tõenäosust suurendab oluliselt asjaolu, et tegemist ei olnud ainult Eesti ID-kaardi veaga, vaid turvarisk hõlmas sama tootja kiipi kasutavaid kaarte ja arvutisüsteeme üle maailma. See tõi turvanõrkuse fookusesse rahvusvahelise küberkuritegevusliku võrgustiku jaoks, millel on arvestatavad vahendid kujunenud olukorra ärakasutamiseks.

„Inimeste terviseandmete kaitse on meie esmane prioriteet, mistõttu on sertifikaatide sulgemine ainumõeldav. Viimase kahe kuu jooksul on ära tehtud väga suur töö, et tagada tervishoiu- ja sotsiaalteenuste toimimine ka ID-sertifikaatide sulgemisel. Üksikuid tõrkeid võib haiglates lähinädalatel siiski ilmneda, mistõttu palume patsientidelt mõistvat suhtumist – selle sammuga me kaitseme teie andmeid,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

Kõik ei pea oma ID-kaarti uuendama

Praegune olukord ei tähenda, et kõigil ID-kaardi omanikel oleks põhjust muretseda. ID-kaarti ei pea uuendama inimesed, kelle ID-kaart on välja antud enne 16. oktoobrit 2014 või kes kasutavad ID-kaarti ainult reisidokumendina või isikuttõendava dokumendina. Samuti need, kes kasutavad ID-kaarti ainult digiretsepti väljaostmiseks apteegis või kliendikaardina.

Sertifikaatide tühistamine ei puuduta neid inimesi, kes on oma ID-kaarte juba uuendanud või saanud turvaveata uue ID-kaardi. Sertifikaate saab uuendada tuleva aasta aprillini. Järgmise aasta 1. aprillist turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid tühistatakse ning neid ID-kaarte ei saa uuendada ega ka elektrooniliselt kasutada.

Samas on praeguseks suudetud 800 000 probleemse sertifikaadiga ID-kaardist uuendada vaid sada tuhat. RIA võimekusel on piir, ja nii saab oma ID-kaarti kauguuenduse teel turvaliseks muuta vaid mõni tuhat inimest päevas. 500 000 ID-kaardi omanikku kasutab ID-kaarti e-teenuste tarbimiseks ja neist omakorda 240 000 teevad seda aktiivselt.

Praegu on aga sadu tuhandeid inimesi, kes ei saa paljusid e-teenuseid kasutada. IT-maailmas kehtib põhimõte, et mida vanemad on süsteemid, seda keerulisem on neis põhimõttelisi uuendusi teha. See on ka üks põhjus, miks erinevalt näiteks Eestis tegutsevatest pankadest, läheb E-tervise infosüsteemil ID-kaardi uuenduste aktsepteerimiseks kauem aega.

ID-kaardi tarkvara uuendamiseks on vaja laadida lehelt installer.id.ee alla uusim ID-kaardi tarkvara, sisestada ID-kaart lugejasse ning ID-kaardi haldusvahendiga seda uuendada.

AIVAR JARNE,

Kesknädal

[fotoallkiri] ID-kaardi sertifikaate on praeguseks saanud uuendada enam kui 100 000 inimest. Foto: ERR.

Viimati muudetud: 08.11.2017

AIVAR JARNE, 08. november 2017