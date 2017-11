Purjus sõpra hätta ei jäeta

08. november 2017

Samasugune hädavajalik tõdemus tuli 2. novembri Õhtulehe vahendusel ka Lõuna prefektuuri operatiivjuhilt Ottomar Virgilt. Manitsedes üht limusiinis reisinud purjus noorteseltskonda, kes jättis öisel ajal maanteele maha nendega koos pidutsenud noore naise, ütles ta, et purjus inimese üksijätmine sellistes oludes on „kõige halvem asi, mida üldse teha saab“.

See vana tõdemus, et sõpra ei hüljata, eriti kui too on abitus seisundis ehk purjus, kipub praegusel ajal liiga sageli meelest minema. Õieti ei olegi see enam meeles ega hinges. Kõige traagilisemal moel eelmisel kuul Tartus, nõudes ühe noore arstitudengi elu. Mahajäetuna tühermaal pärast baaris purjutamist ning kaaslaste poolt üksi jätmist.