Tallinna volikogu alustas Keskerakonna juhtimisel

AIVAR JARNE, 08. november 2017

Neljapäeval kogunenud pealinna volikogu uus koosseis valis 41 häälega esimeheks Mihhail Kõlvarti, kes sai ühtlasi ka Keskerakonna fraktsiooni juhiks.

„Soovin Tallinna volikogu inimestele lähemale tuua ning muuta siinne töö linnakodanikele selgemaks, tallinlasi volikogu töösse enam kaasata,“ sõnas Kõlvart uues ametis seatud eesmärkidest rääkides. Samuti soovib ta linnajuhtimisse senisest rohkem kaasata mittetulundusühinguid.

Keskerakonna fraktsiooni juht rõhutas ka, et vaatamata erakonna enamusele linnavolikogus soovitakse volikogus opositsioonierakondadega enam koostööd teha ning seda tõhustada. „Meie soov on opositsiooni rohkem kaasata seadusandlusprotsessi, sest konstruktiivne kriitika on linnakodanike heaks töötamisel abiks,“ ütles ta.

Linnavolikogu esimeseks aseesimeheks valiti 43 poolthäälega varasemalt Keskerakonna volikogufraktsiooni juhtinud kogenud poliitik Toivo Tootsen.

Koostöö rohelistega

Eelmisel nädalal allkirjastati pealinna valitsemiseks ka koalitsioonileping Eestimaa Rohelistega, kellele hakkaks linnavalitsuses kuuluma üks abilinnapea koht.

Taavi Aasa sõnul jagavad Keskerakond ja rohelised mõlemad inimkeskset, sotsiaalset ja hoolivat maailmavaadet. "Rohelisest abilinnapea Tallinna linnavalitsuse laua taga aitab veelgi tugevdada keskkonnaalast mõtlemist linna juhtimisel, aidates meil liikuda rohelisema linna suunas, mis ühel hetkel võiks saada Euroopa Roheliseks Pealinnaks," sõnas Aas. Ta osutas, et rohelistel pole küll Tallinna volikogus esindatust, kuid olukorras, kus Keskerakonnal on enamus, on värskete ideede lisamine linnajuhtimisse kahtlemata oluline.

Roheliste esinaine Züleyxa Izmailova avaldas heameelt, et koalitsioonilepingusse on sisse kirjutatud nende jaoks äärmiselt olulised keskkonnaalased punktid, nagu Tallinna viimine pestitsiidivabade linnade kaardile, uute ehitiste rajamisel lokaalsete taastuvenergialahenduste kasutamine, erivajadustega inimestega arvestamine ja palju muud. „Meie jaoks on ilmselt kõige suurem murekoht Reidi tee, kuid selge on see, et koalitsioonis olles saame selle projekti rajamisel kaasa rääkida ja üheskoos leida maksimaalselt keskkonnasõbralikud ning praegusi puid võimalikult palju säilitavad lahendused,“ ütles Izmailova.

Tallinna volikogu hääletab uue linnavalitsuse ametisse oma järgmisel istungil neljapäeval, 9. novembril.

