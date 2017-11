Keskerakond lahkas valimistulemusi

AIVAR JARNE, 08. november 2017

Ratas ütles erakonnakaaslastele, et pärast valimisi on Keskerakonnal pealinnas ja üle Eesti tugev positsioon ning et see annab kindlustunde vastu minna uutele valimistele. Vaadates tagasi kohalike valimiste kampaaniale tõi ta esile keskerakondlaste tublidust ja valmidust suhelda vahetult inimestega ning teha seda nii tänavatel kui ka elamutes. „Olime telkides, tänavatel, bussipeatustes, turgudel ja korteriuste taga. Läksime häält küsima sinna, kus olid valijad, ning see tõi ka edu,“ täheldas Ratas.

Meediakampaaniast rääkides tõstis ta esile asjaolu, et Keskerakonnal õnnestus vältida laimukampaaniat, millega taaskord üritati eristada eesti ja vene kogukonda. Samuti ei leidnud valijates erilist tähelepanu ja toetust valimistest valimistesse korrutatav korruptsiooniteema. Keskerakonnale tõid edu mitte opositsiooni tõstatatud teemad, vaid keskerakondlaste endi varasem tubli töö ning ideed ja programm tulevikuks.

Ratas kutsus erakonnakaaslasi üles valmistuma juba järgmisteks Riigikogu valimisteks 2019. aastal ning tegema seda veel laialdasemalt ja aktiivsemalt kui möödunud valimistel. Erilist tähelepanu tuleks pöörata maapiirkondadele, kust otsustatakse 70 protsenti mandaatidest. „Keskerakond läheb ka järgmisi valimisi võitma,“ rõhutas ta.

Peasekretär Mihhail Korb andis ülevaate valimiste tulemustest. Ta tõi välja, et erakonna ligikaudu 2400 kandidaati olid väljas enamikus piirkondades ning ühtekokku saavutati 297 mandaati, mis on 17,2% nende koguarvust. Praeguse seisuga ollakse võimul 33 omavalitsuses.

Uued abilinnapea-kandidaadid

Esmaspäeval nimetas erakonna Tallinna piirkondade nõukogu ka uued abilinnapea-kandidaadid. Nendeks on Eha Võrk, Kalle Klandorf, Andrei Novikov, Vadim Belobrovtsev, Tõnis Mölder ja Aivar Riisalu.

Erakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et uus linnavalitsus moodustatakse võimekatest inimestest, kel on heas tasakaalus kogemused ja uued ideed. „Need inimesed töötavad pühendunult iga päev, et Tallinna elukeskkond areneks ning kõigi tallinlaste elu paraneks igas linnaosas,“ rõhutas Ratas.

Linnavalitsuses jätkavad Eha Võrk ja Kalle Klandorf, kel on kahe peale kokku 16 aastat Tallinna abilinnapea staaži. „Mõlemad on kogu selle aja juhtinud oma valdkondi hästi ja asjatundlikult,“ sõnas Ratas.

Vadim Belobrovtsevi ja Tõnis Mölderi puhul tõstis Ratas esile, et neil on seniste linnaosavanematena rohkelt kogemusi andmaks linnajuhtimisse enam piirkondlikku vaadet. Samuti on linnaosavanema juhikogemus Andrei Novikovil, kes on praegu Riigikogu liige. „Usun, et vahepealsed aastad Riigikogus on andnud avara vaate ja palju häid mõtteid, mida linnavalitsuses realiseerida,“ rääkis Ratas.

Aivar Riisalu kohta tõi Ratas välja, et tema töötamine Tallinna linnasüsteemis jääb küll aastate taha, kuid eduka ettevõtja, poliitiku, kaitseliitlase, aga ka muusikuna toob ta kindlasti linnajuhtimisse teadmisi teistelt elualadelt ning värsket vaadet.

„Keskerakonna tugevus on alati olnud meie erakonna võime ühendada erinevaid inimesi ning pakkuda ideid, mis elu Eestis edasi viivad. Teeme tegusid ja viime ellu algatusi, mis toovad kasu kõigile ühiskonnaliikmetele. Sellessamas vaimus läheme ka oma meeskonnaga edasi pealinnas ja Eestis tervikuna,“ võttis Ratas kokku.

[fotoallkiri] TAGASI TALLINNAS: Aivar Riisalu toob eduka ettevõtja, poliitiku, kaitseliitlase, aga ka muusikuna linnajuhtimisse teadmisi teistelt elualadelt ning värsket vaadet.

