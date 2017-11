Kõigi maade ahistatud, ühinege!

08. november 2017

Neid võimu, raha ja meelelahutuse maailma kuulsusi, keda kunagi kuskil ahistanud on, ei jõua meedia igapäevaselt enam äragi märkida. Tüüpiline muster ühest ahistamisest on kui paari-kolmekümne aasta tagusest Hollywoodi filmist. Nimekas artist või produtsent katsus kellegi tagumikku ja tegi siivutuid ettepanekuid noorele kenale assistendile, kes siis nüüd, aastakümneid hiljem avanenud kampaania korras selle looga lagedale tuleb.

Hollywoodis on ahistamisskandaali sattunud mitmed niisugused nimekad filmiinimesed nagu Dustin Hoffman, Kevin Spacey, Ben Affleck ja Harvey Weinstein. Viimast süüdistatakse lausa kümnete naiste ahistamises ja isegi vägistamises. Kui Hollywoodi ja meedia vahekorda võtta veidi kriitilisemalt: kui selles vallas müüvad alati seks, veri ja raha erinevates kastmetes, siis muudes valdkondades on asi minemas sama stsenaariumi järgi.

Kuigi võimumaailmas on need mustrid veidi keerulisemad ja rafineeritumad.

Britid on lahti lasknud juba mitu ministrit, ning peaminister Theresa May tahab luua sõltumatut uurimist ja komisjoni, mis kõik säärased juhtumid üle vaataks. Kuidas, jääb veidi arusaamatuks. Meiegi ekspeaministri Taavi Rõivase juhtum liigitub just võimumaailma ja ahistamise avalikustamiste segaste lugude alla.