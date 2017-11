Peaminister Ratas ootab Euroopa Liidu uuelt eelarvelt tugevamat Euroopa ühendamist

01. november 2017

Selleks on vaja panustada ühisest eelarvest Euroopa erinevaid piirkondi ühendavatesse taristuprojektidesse nagu Rail Baltic ja Balti elektrisüsteemi sünkroniseerimine,“ toonitas Ratas. Peaministri sõnul on Eestile Euroopa Liidu uues mitmeaastases eelarves oluline ka ühtekuuluvuspoliitika, kust on saadud toetust näiteks riigigümnaasiumite, perearstikeskuste ja haiglate ehitamiseks ning töövõimereformi elluviimiseks.

Lisaks on tähtis uuel eelarveperioodil põllumajanduse otsetoetuste taseme ühtlustamine ning läbivalt digitaliseerimisega arvestamine. „Eesti soovib rohkem Euroopat, väiksem eelarve tähendab aga ka vähem Euroopat. Seetõttu peaks Euroopa Liidu järgmine eelarveraamistik jääma mahult sama suureks kui praegune,“ lisas Ratas. Euroopa Komisjon esitab Euroopa Liidu mitmeaastase eelarveraamistiku ettepaneku järgmise aasta mais. Lisaks arutas peaminister Ratas eelarvevolinik Oettingeriga Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumise tulemusi ja edasist tegevust. „Euroopa Liidu liidrid on hakanud pärast Tallinna tippkohtumist digitaalset arengut väga tõsiselt võtma. Seda ilmsem on vajadus strateegiliselt investeerida tööstuse ja teenuste digitaalsesse muutusesse, kaasaegsesse taristusse nagu 5G-võrgud ja superarvutid, aga ka inimestesse ja ettevõtete võimekusse,“ ütles Ratas.

Euroopa Komisjoni andmeil ei ole 100 miljonit eurooplast kunagi internetti kasutanud ning 45 protsendil Euroopa Liidu elanikkonnast ja 37 protsendil Euroopa Liidu tööjõust on ebapiisavad digioskused. 42 protsenti Euroopa Liidu puuduvate digioskustega isikutest on töötud, samal ajal kui 40 protsenti Euroopa Liidu tööandjatest on andnud teada, et nad ei suuda leida vajalike oskustega inimesi. „Euroopa peab olema digitaalsete muutuste eestvedaja, kuid samal ajal tuleb veenduda, et inimesed suudavad nendega kaasas käia ja koheneda,“ leidis Ratas.

Viimati muudetud: 01.11.2017

Jaga

|